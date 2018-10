Manchester United-Juventus, le probabili formazioni: Cristiano Ronaldo sfida il suo passato

Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà a partire da questa sera: infatti oggi, martedì 23, e domani, mercoledì 24 ottobre andranno in scena le partite della terza giornata. Oggi alle ore 21.00 ad aprire le danze sarà la Juventus, impegnata in casa del Manchester United. Cristiano Ronaldo sfiderà la squadra che lo ha visto consacrarsi, mentre Josè Mourinho tornerà a misurarsi col calcio italiano.

Moduli speculari per le due squadre, che scenderanno in campo entrambe con il 4-3-3: la Juventus di Allegri proporrà Szczeszny tra i pali, Cancelo, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro in difesa, Emre Can, Pjanic e Matuidi in mezzo al campo, Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo in avanti.

Lo United di Mourinho invece schiererà De Gea in porta, Valencia, Smalling, Bailly e Shaw in difesa, Fellaini, Matic e Pogba a centrocampo, e Martial, Lukaku e Rashford come tridente d’attacco. Pochi dubbi per il tecnico portoghese, mentre qualche grattacapo in più per mister Allegri, con Bernardeschi che scalpita per partire titolare.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Bailly, Shaw; Fellaini, Matic, Pogba; Martial, Lukaku, Rashford. All.: Mourinho.

Juventus: Szczeszny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All.: Allegri.













Foto: bestino / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it