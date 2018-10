VIDEO Manchester United-Juventus 0-1, Highlights Champions League: gol e sintesi. Gol Dybala, Ronaldo decisivo

La Juventus ha battuto il Manchester United per 1-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Show dei bianconeri all’Old Trafford che si sono imposti con grande autorevolezza dominando la formazione di JosĂ© Mourinho in ogni fase del gioco, decisivo il gol di Dybala su assist di Cristiano Ronaldo. Di seguito il VIDEO con gli highlights, il gol e la sintesi di Manchester United-Juventus 0-1.

GOL DYBALA (0-1):

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS E LA SINTESI DI MANCHESTER UNITED-JUVENTUS 0-1













Foto:Â bestino / Shutterstock.com