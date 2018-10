Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Turchia 3-0, le pagelle. Danesi granitica, Egonu e Sylla scatenate: le azzurre volano

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

L’Italia ha demolito la Turchia con un roboante 3-0 ai Mondiali 2018 di volley femminile e ha così infilato la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata. Le azzurre si sono imposte con grande autorevolezza nei confronti delle anatoliche allenate da Giovanni Guidetti. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti scese in campo a Sapporo (Giappone).

PAOLA EGONU: 7. Il nostro opposto è sempre una sentenza, la proverbiale potenza delle sue bordate manda in totale confusione le avversarie che si inchinano al cospetto dei suoi missili sia in fase offensiva che al servizio. Paola chiuderà con 15 punti a referto (46% in attacco), a tratti è mancato un pizzico di precisione per confezionare la partita perfetta ma come sempre ha dimostrato di poter fare la differenza in diversi frangenti della partita.

MIRIAM SYLLA: 7,5. Sontuosa prestazione della schiacciatrice che ha messo in campo tutta la sua grinta rivelandosi una vera spina nel fianco della Turchia. Succulenti i suoi diagonali a tutto braccio, pregevoli le traiettorie in attacco e la grande violenza che hanno impedito alle turche di difendere con continuità e di contrattaccare con convinzione. La leonessa chiude con 13 punti all’attivo (super 68% in attacco) facendo capire di essere davvero sul pezzo.

ANNA DANESI: 7,5. La migliore in campo. Oggi la centrale ha davvero alzato le barricate e non ha fatto passare nessuno (emblematici i 5 muri), sottorete è stata semplicemente perfetta e ha sorpreso le rivali limitando notevolmente il loro gioco offensivo e agevolando così la costruzione nella nostra metà campo. Sempre precisa quando è stata chiamata in causa con i primi tempi (4 su 5 in attacco), firma il punto della vittoria a sigillo di una giornata estremamente positiva.

LUCIA BOSETTI: 6,5. Tanta sostanza in ricezione e in difesa dove la sua esperienza riesce sempre a fare la differenza, permette alle compagne di giocare con più tranquillità e snerva l’azione delle turche che capiscono di avere ben poco margine. Da rivedere qualcosina in attacco dove mette a segno soltanto 7 punti (37%).

CRISTINA CHIRICHELLA: 6,5. Oggi i riflettori al centro sono per la compagna Anna Danesi, la nostra capitana è brava comunque a mettere tanta sostanza in campo e a guidare le compagne con il suo carisma senza mai andare in affanno. Puntuale sui primi tempi dove sciorina tutta la sua velocità, riesce a firmare anche un ace e a fare vedere tutta la sua personalità.

OFELIA MALINOV: 7. Perfetta regia della nostra palleggiatrice che spazia molto sul fronte d’attacco, tenendo sempre calde Egonu e Sylla ma puntando anche su Bosetti e azionando le centrali con grande precisione.

MONICA DE GENNARO: 6,5. Il nostro libero riesce sempre a mettersi in luce con dei buoni recuperi, partita di grande sostanza e senza sbavature per la veterana che si è fatta sentire in entrambi i fondamentali di riferimento mettendo a freno Boz e compagne.

CARLOTTA CAMBI e BEATRICE PARROCCHIALE: S.V. Entrano solo per alcuni scambi nel corso della partita.

