LIVE Giro di Lombardia 2018 in DIRETTA: la corsa entra nel vivo. Nibali e Moscon per far sognare l’Italia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018, Classica Monumento che sostanzialmente chiude la stagione del grande ciclismo. La corsa sta per entrare nel vivo, lo spettacolo è assicurato come da tradizione in questo imperdibile appuntamento di inizio autunno che regala le ultime emozioni dell’anno a tutti gli appassionati pronti a scaldarsi con la Classica delle Foglie Morte. Percorso davvero molto duro per una delle corse di un giorno più amate e avvincente, un caposaldo nel calendario internazionale al pari della Milano-Sanremo, del Giro delle Fiandre, della Liegi e della Parigi-Roubaix.

Sono previsti 241 chilometri da Bergamo a Como, bisogna scalare salite molto impegnative come il Ghisallo (in cima si trova il Santuario della Madonna protettrice dei ciclisti), il micidiale Muro di Sormano con transito sulla Colma dove ci sono delle punte al 30% di pendenza, l’impegnativo Civiglio e lo strappo di Monte Olimpino per poi arrivare sul traguardo posto sul Lago Lago nella città lariana. C’è lo spazio per inventarsi l’azione vincente, un attacco da lontano, una fuga, un’accelerazione in salita, una stoccata nel finale: si può arrivare in solitaria oppure può giungere un gruppetto molto ristretto che si gioca la vittoria in volata. Sicuramente non mancherà mai lo show e ci sarà da divertirsi dall’inizio alla fine, sperando che a vincere sia un italiano.

Vincenzo Nibali va a caccia di un mitologico tris, ha già vinto nel 2015 e nel 2017 e oggi vuole festeggiare ancora una volta: lo Squalo è in crescendo di condizione dopo l’infortunio subito al Tour de France e vuole fare sognare tutti. Gianni Moscon può piazzare il colpaccio visto che sta attraversando un buon momento di forma, attenzione ad Alejandro Valverde che si presenta da Campione del Mondo e alla nutrita pattuglia francese.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.

