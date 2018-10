Giro di Lombardia 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento)

Startlist di altissimo livello per la 112ma edizione del Giro di Lombardia. Alla partenza da Bergamo ci saranno infatti tanti big pronti a lasciare il segno nell’ultima Classica Monumento della stagione. L’Italia sogna in grande con Vincenzo Nibali, pronto a tornare protagonista e bissare il successo dello scorso anno, e Gianni Moscon, in grande forma in questo finale di stagione. Troveremo poi i medagliati del Mondiale, con il campione iridato Alejandro Valverde, Romain Bardet e Michael Woods oltre a corridori del calibro di Julian Alaphilippe e Greg Van Avermaet. Di seguito la startlist e l’elenco completo dei partecipanti del Giro di Lombardia 2018.

STARTLIST GIRO DI LOMBARDIA 2018

Bahrain Merida Pro Cycling Team

1 NIBALI Vincenzo

2 IZAGIRRE Gorka

3 IZAGIRRE Ion

4 MOHORIČ Matej

5 NIBALI Antonio

6 PELLIZOTTI Franco

7 POZZOVIVO Domenico

AG2R La Mondiale

11 BARDET Romain

12 CHEREL Mickaël

13 DUPONT Hubert

14 FRANK Mathias

15 GALLOPIN Tony

16 GASTAUER Ben

17 MONTAGUTI Matteo

Androni Giocattoli – Sidermec

21 SOSA Iván Ramiro

22 BALLERINI Davide

23 CATTANEO Mattia

24 FRAPPORTI Marco

25 GAVAZZI Francesco

26 MASNADA Fausto

27 VENDRAME Andrea

Astana Pro Team

31 FUGLSANG Jakob

32 CATALDO Dario

33 FRAILE Omar

34 HOULE Hugo

35 SÁNCHEZ Luis León

36 STALNOV Nikita

37 VILLELLA Davide

Bardiani – CSF

41 CICCONE Giulio

42 CARBONI Giovanni

43 ORSINI Umberto

44 ROTA Lorenzo

45 SENNI Manuel

46 TONELLI Alessandro

47 WACKERMANN Luca

BMC Racing Team

52 BETTIOL Alberto

53 DE MARCHI Alessandro

54 DENNIS Rohan

55 ROSSKOPF Joey

56 TEUNS Dylan

57 VLIEGEN Loïc

BORA – hansgrohe

61 MAJKA Rafał

62 BENEDETTI Cesare

63 BUCHMANN Emanuel

64 FORMOLO Davide

65 KONRAD Patrick

66 PFINGSTEN Christoph

67 POLJAŃSKI Paweł

Groupama – FDJ

71 PINOT Thibaut

72 BONNET William

73 GAUDU David

74 LADAGNOUS Matthieu

75 MORABITO Steve

76 PREIDLER Georg

77 REICHENBACH Sébastien

Israel Cycling Academy

81 HERMANS Ben

82 GEBREMEDHIN Awet

83 DÍAZ José Manuel

84 NEILANDS Krists

85 NIV Guy

86 PLAZA Rubén

87 SBARAGLI Kristian

Lotto Soudal

91 WELLENS Tim

92 BENOOT Tiesj

93 DE GENDT Thomas

94 KEUKELEIRE Jens

95 LAMBRECHT Bjorg

96 MONFORT Maxime

97 VANENDERT Jelle

Mitchelton-Scott

101 YATES Simon

102 ALBASINI Michael

103 HAIG Jack

104 KREUZIGER Roman

105 NIEVE Mikel

106 VERONA Carlos

107 YATES Adam

Movistar Team

111 VALVERDE Alejandro

112 CARAPAZ Richard

113 LANDA Mikel

114 OLIVEIRA Nelson

115 PEDRERO Antonio

116 ROJAS José Joaquín

117 SOLER Marc

Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini

121 LOBATO Juan José

122 BAGIOLI Nicola

123 BOU Joan

124 PONZI Simone

125 SANTAROMITA Ivan

126 TIZZA Marco

127 ZACCANTI Filippo

Quick-Step Floors

131 ALAPHILIPPE Julian

132 ASGREEN Kasper

133 CAPECCHI Eros

134 DE PLUS Laurens

135 JUNGELS Bob

136 MAS Enric

137 SERRY Pieter

Team Dimension Data

141 CUMMINGS Steve

142 DAVIES Scott

143 KUDUS Merhawi

144 O’CONNOR Ben

145 PAUWELS Serge

146 VAN ZYL Johann

147 VERMOTE Julien

Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale

151 WOODS Michael

152 BROWN Nathan

153 CLARKE Simon

154 DOMBROWSKI Joe

155 MARTÍNEZ Daniel Felipe

156 MORENO Daniel

157 URÁN Rigoberto

Team Fortuneo – Samsic

161 BARGUIL Warren

162 BOUET Maxime

163 DELAPLACE Anthony

164 FEILLU Brice

165 GESBERT Élie

166 LEDANOIS Kévin

167 MAISON Jérémy

Team Katusha – Alpecin

171 ZAKARIN Ilnur

173 BOSWELL Ian

175 KIŠERLOVSKI Robert

176 KOCHETKOV Pavel

177 ŠPILAK Simon

Team LottoNL-Jumbo

181 ROGLIČ Primož

182 BENNETT George

183 BOUWMAN Koen

184 GESINK Robert

185 KRUIJSWIJK Steven

186 DE TIER Floris

187 TOLHOEK Antwan

Team Sky

191 BERNAL Egan

192 DE LA CRUZ David

193 ELISSONDE Kenny

194 HENAO Sebastián

195 HENAO Sergio

196 MOSCON Gianni

197 ROSA Diego

Team Sunweb

201 KELDERMAN Wilco

202 HAMILTON Chris

203 HINDLEY Jai

204 KÄMNA Lennard

205 MATTHEWS Michael

206 OOMEN Sam

207 STORER Michael

Trek – Segafredo

211 MOLLEMA Bauke

212 ALAFACI Eugenio

213 CONCI Nicola

214 DIDIER Laurent

215 EG Niklas

216 GOGL Michael

217 SKUJIŅŠ Toms

UAE-Team Emirates

221 COSTA Rui

222 GANNA Filippo

223 MARCATO Marco

224 MARTIN Dan

225 MORI Manuele

226 RAVASI Edward

227 SUTHERLAND Rory

Wilier Triestina – Selle Italia

231 RINALDI Nicholas

232 FLÓREZ Miguel Eduardo

233 KOSHEVOY Ilia

234 RAGGIO Luca

235 SCHÖNBERGER Sebastian

236 VELASCO Simone

237 ZARDINI Edoardo

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo