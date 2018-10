Giro di Lombardia 2018: Gianni Moscon a caccia della prima Classica Monumento della carriera

Sabato al Giro di Lombardia, Gianni Moscon cercherà di conquistare la prima Classica Monumento della carriera. Il 24enne trentino dopo il terzo posto ottenuto nella scorsa edizione è pronto a fare il definitivo salto di qualità ed entrare nell’albo doro della Classica delle Foglie Morte. Un’impresa possibile, visto lo speciale momento che sta vivendo Moscon in questo finale di stagione.

Dopo la squalifica per i fatti del Tour de France, il corridore del Team Sky ha infatti trovato di nuovo la grinta e la determinazione necessarie per essere protagonista. Aveva dichiarato di voler ritrovare la gioia di correre, cambiando atteggiamento e dando sempre il tutto per tutto. Le parole si sono tramutate subito in fatti con la vittoria alla Coppa Agostoni al rientro e poi quella al Giro della Toscana. Al Mondiale Moscon non è riuscito a centrare la medaglia, chiudendo al quinto posto, ma ha dimostrato di poter reggere alla grande su un percorso durissimo e di giocarsela alla pari con i migliori corridori del mondo.

Nella bacheca di Moscon manca ancora il successo in una grande corsa e il Giro di Lombardia potrebbe essere l’occasione perfetta per centrarlo. Infatti il percorso di questa Classica Monumento si adatta perfettamente alle caratteristiche del trentino. Il Muro di Sormano, la salita di Civiglio e lo strappo di Monte Olimpino, sono tutti brevi e con pendenze dure, terreno ideale per un corridore esplosivo come lui. Rispetto ad Innsbruck, Moscon potrà avere un migliore ritmo gara e riuscire quindi a tenere il passo dei migliori su tutte le salite e poi provare uno scatto secco sull’ultima rampa, oppure sfruttare il suo spunto veloce per imporsi allo sprint. La concorrenza sarà molto alta, ma Moscon è pronto a lottare e sabato potrebbe davvero arrivare il primo grande acuto della carriera.

Foto: Valerio Origo