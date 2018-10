Giro di Lombardia 2018: a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva la corsa a casa tua!

Sabato 13 ottobre si correrà il Giro di Lombardia 2018, ultima Classica Monumento dell’anno che sostanzialmente chiude la stagione del grande ciclismo. Su un percorso particolarmente duro, caratterizzato da alcune salite molto impegnative come il Ghisallo, il Muro di Sormano e il Civiglio, alcuni dei più grandi campioni del panorama internazionale si daranno battaglia per la conquista della prestigiosa Classica delle Foglie Morte: Vincenzo Nibali va a caccia del tris, Alejandro Valverde vuole brillare con la maglia iridata di Campione del Mondo, non mancheranno altri possibili protagonisti pronti a lottare per il trionfo.

La partenza è fissata a Bergamo, l’arrivo a Como dopo 241 chilometri davvero molto difficili. Ma a quali ora passerà il Giro di Lombardia nei vari comuni, quando arriverà la carovana sotto casa tua? Conosciamo meglio il percorso e tutta la cronotabella della gara, paese per paese, chilometro per chilometro, minuto dopo minuto.

Il chilometro 0 è posto in via San Bernardino all’altezza della strada statale 42 dove il gruppo passerà alle ore 10.35 dopo un piccolo trasferimento, a quel punto mancheranno 241 chilometri al traguardo. Si rimarrà a lungo nella provincia di Bergamo, i primi cinquanta chilometri sono totalmente pianeggianti e non dovrebbero riservare problemi attraverso i comuni di Stezzano, Verdello, Ghisalba, Mornico al Serio, Bolgare, Montello, Trescore Balneario, Entratico, Borgo di Terzo. A Casazza, dove si dovrebbero giungere attorno alle ore 11.45, inizierà il Colle Gallo cioè la prima ascesa di giornata in cima alla cui si transiterà a mezzogiorno. Poi discesa fino a Nembro passando per Gramelduro e Albino. Parte finale in provincia di Bergamo passando per Alzano Lombardo, Torre Boldone, Bergamo (via Borgo S. Caterina, ore 12.30-12.40), Almenno San Salvatore, San Sosimo, Pontida e rifornimento prima di Cisano Bergamasco.

A quel punto mancheranno 139 chilometri al traguardo e si entrerà in provincia di Lecco. Subito a Calco (ore 13.05-13.20) inizierà la seconda ascesa di giornata che porterà in cima al Colle Brianza (13.20-13.40) transitando per Monticello e Santa Maria Hoè. Discesa passando per Villa Vergano, Galbiate e Pescate per uscire dalla provincia di Lecco transitando per Malgrate, Parè, Civate, Oggiono, Bosisio Parini e Cesana Brianza (14.05-14.30). Siamo a 95 chilometri dal traguardo, si entra nella provincia di Como passando per Pusiano, Canzo e Asso poi a Regatola (14.40-15.08) inizierà la salita che porterà alla Madonna del Ghisallo (15.00-15.30) passando per Guello e Civenna.

Qui la corsa entra nel vivo perché subito dopo si arriva a Sormano in discesa (15.20-15.55) e incomincia il terribile Muro di Sormano che porta poi alla Colma di Sormano (1124 metri sul livello del mare, ore 15.25-16.00). Qui la corsa entra nel vivo, mancano 47 chilometri e si vola in discesa passando per Piano del Tivano, Zelbio, Nesso e Faggeto Lario prima di arrivare a Como (16.05-16.40) quando mancheranno 18 chilometri al traguardo: bivio per Civiglio/Brunate e ultima ascesa di giornata, dalla cima (ore 16.16-16.5) mancheranno 14 chilometri. Conclusione passando per Ponzate, Camnago Volta, Monte Olimpino e arrivo sul Lungo Lario Trento e Trieste a Como (ore 16.35-17.19).

CLICCA QUI PER CONOSCERE TUTTI GLI ORARI: A CHE ORA PASSA IL LOMBARDIA A CASA TUA?













Foto: Comunicato Mondiali Innsbruck