Giro di Lombardia 2018, i favoriti. Alejandro Valverde vuole la vittoria in maglia iridata, l’Italia sogna con Vincenzo Nibali e Gianni Moscon

Si preannuncia grande spettacolo sabato al Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. La 112ma edizione della Classica delle Foglie Morte vedrà i più forti corridori del momento darsi battaglia su un impegnativo percorso di 241 km da Bergamo a Como, con Ghisallo, Muro di Sormano e Civiglio che decideranno la corsa nel finale. Cerchiamo quindi di scoprire chi potrà salire sul gradino più alto del podio con i favoriti del Giro di Lombardia 2018.

Partiamo da Alejandro Valverde che dopo aver trionfato ai Mondiali di Innsbruck, è pronto a mettere il primo sigillo in maglia iridata. Il fuoriclasse spagnolo ha dimostrato in Austria una forma eccezionale e in questo Lombardia potrebbe replicare la condotta di gara che gli ha già dato l’oro. Infatti il percorso presenta nel finale degli strappi perfetti per il murciano, che avrà il terreno adatto per imporsi. Da inserire nel novero dei favoriti anche gli altri due medagliati, Romain Bardet e Michael Woods, anche loro in grande spolvero in questo finale di stagione e pronti a chiudere in bellezza.

L’Italia può sognare un altro successo con due punte di diamante come Vincenzo Nibali e Gianni Moscon. Lo Squalo punterà al tris e le ultime corse disputate hanno mostrato una condizione in netta crescita rispetto al Mondiale. Il siciliano ha grande voglia di mettersi alle spalle un periodo buio e sicuramente proverà a sferrare un attacco per sorprendere gli avversari su un percorso che conosce alla perfezione. Moscon, dopo il terzo posto dello scorso anno, andrà invece a caccia della prima Classica Monumento della carriera, provando a sfruttare l’ottimo momento di forma, che lo ha visto protagonista al Mondiale, chiuso al quinto posto. In evidenza a Giro dell’Emilia e Tre Valli Varesine ci sono poi stati Thibaut Pinot e Rigoberto Urán, due scalatori che possono far saltare il banco e stanno andando fortissimo nell’ultimo mese.

Foto: comunicato Innsbruck 2018