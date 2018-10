Giro di Lombardia 2018: Alejandro Valverde si presenta alla “Classica delle foglie morte” da Campione del Mondo e favorito

Ci sarà anche il Campione del Mondo Alejandro Valverde sabato al Giro di Lombardia 2018. Lo spagnolo ha scelto il programma del suo fine stagione e, com’era prevedibile, disputerà le tre classiche italiane da capogiro (Tre Valli Varesine, Milano-Torino e Lombardia). La prima apparizione con la maglia iridata è proprio adesso nella corsa varesina che chiude il Trittico Lombardo, dopo le vittorie, rispettivamente, di Gianni Moscon e Sonny Colbrelli nella Coppa Agostoni e nella Coppa Bernocchi. A seguire, domani, la Milano-Torino con la doppia scalata di Superga e, dulcis in fundo, il Giro di Lombardia, ultimo Monumentale della stagione.

Valverde, quindi, proverà a bissare, in almeno una delle tre gare, il successo al Mondiale, a conferma di una stato di forma assolutamente invidiabile. Ovviamente, però, vincere la “Classica delle foglie morte” sarebbe un qualcosa di ancor più speciale, soprattutto se fatto da Campione del Mondo. I rivali non mancano: su tutti Vincenzo Nibali, vincitore dello scorso anno, ma su cui aleggia lo spettro di una condizione fisica non delle migliori. I francesi, poi, sono dei veri spauracchi, a partire da Romain Bardet, vicecampione iridato, che arriva alla sfida con una gamba molto brillante. Per non dimenticare Julien Alaphilippe, il quale, se riuscisse a restare con i più forti fino all’ultimo chilometro, sarebbe imbattibile. A completare un campo partenti di livello assurdo, il nostro Gianni Moscon, Egan Bernal, Primo Roglic e i fratelli Simon e Adam Yates. Insomma tanti avversari per “El Imbatido”, che resta comunque l’uomo da battere.

Foto: Twitter Movistar