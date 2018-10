LIVE Ginnastica, Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA: Giorgia Villa cerca l’impresa! Caccia all’oro nella Finale all-around

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around di ginnastica artistica alle Olimpiadi Giovanili 2018. A Buenos Aires (Argentina) Giorgia Villa va a caccia dell’impresa, l’azzurrina parte con i favori del pronostico e punta alla medaglia d’oro nel concorso generale dopo aver già vinto gli Europei juniores e i Campionati Italiani Assoluti. La bergamasca ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per chiudere la stagione perfetta, la 15enne ha incantato tra le under 16 e alla sua ultima gara internazionale in questa categoria non vuole smettere di stupire e vuole ribadire di essere un serio prospetto per il futuro.

Giorgia Villa sfiderà l’ucraina Anastasiia Bachynska, la britannica Amelie Morgan, la cinese Xijing Tang, la russa Ksenia Klimenko. Si preannuncia una battaglia davvero molto intensa e avvincente, ci dovremo stringere tutti attorno all’azzurrina per trascinarla verso un traguardo mai tagliato un’italiana (miglior risultato il bronzo di Carlota Ferlito nel 2010).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale all-around alle Olimpiadi Giovanili 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 22.00. Buon divertimento a tutti.

Presentazione della gara













