VIDEO Giorgia Villa Campionessa Olimpica Giovanile: gli esercizi della vittoria nell’all-around, volteggio e parallele stellari

Giorgia Villa si è laureata Campionessa Olimpica giovanile nel concorso generale individuale di ginnastica artistica. Tripudio assoluto per la 15enne bergamasca che ha dominato la gara a Buenos Aires (Argentina) riuscendo così a portare in Italia quel titolo per la prima volta nella storia, non avevamo mai vinto un oro a cinque cerchi con le donne in questo sport (anche se si tratta “soltanto” della versione young). La Campionessa d’Europa juniores è stata sublime: doppio avvitamento al volteggio, parallele asimmetriche di elevata fattura, trave di sacrificio e cioccolatino finale al corpo libero. Di seguito i VIDEO degli esercizi che hanno permesso a Giorgia Villa di vincere il titolo nell’all-around alle Olimpiadi Giovanili 2018.

