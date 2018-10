Ginnastica, Olimpiadi Giovanili 2018: la notte di Giorgia Villa, l’azzurra a caccia dell’oro all-around! Serve l’impresa da sogno

Questa può essere la grande notte di Giorgia Villa che alle ore 22.00 disputerà la Finale all-around alle Olimpiadi Giovanili 2018. A Buenos Aires (Argentina) l’azzurrina è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro, la Campionessa Italiana Assoluta ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e salire sul gradino più alto del podio nel concorso generale ma la gara si preannuncia estremamente combattuta e molto intensa, ovviamente nulla è scontato anche perché l’errore è sempre dietro l’angolo e può succedere di tutto.

La 15enne, alla sua ultima gara internazionale tra le under 16 prima del passaggio tra le seniores a partire dal 1° gennaio con il mirino seriamente puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020, è volata in Sudamerica per dominare in lungo e in largo come ha già fatto ad agosto durante gli Europei juniores quando ha trionfato sul giro completo con immensa personalità, facendo poi la differenza anche sui singoli attrezzi. La bergamasca ha già ribadito in qualifica tutte le sue doti tecniche e ha confermato di essere un validissimo prospetto per il futuro della nostra Nazionale, si è piazzata al secondo posto ad appena un decimo dall’ucraina Anastasiia Bachynska ma semplicemente a causa di qualche imprecisione di troppo alla trave dopo che era stata perfetta sugli altri attrezzi, in particolar modo al volteggio e alle parallele asimmetriche dove riesce a fare sempre la differenza portando un super doppio avvitamento e un D Score esorbitante.

L’Italia non ha mai trionfato nell’all-around di questa competizione, il miglior risultato è il bronzo conquistato da Carlotta Ferlito a Singapore 2010 alle spalle di Viktoria Komova e Tan Sixin. Vincere questa sera certificherebbe ulteriormente la classe dell’allieva di Enrico Casella e le permetterebbe di chiudere l’annata perfetta, incominciata col trionfo al Trofeo di Jesolo dove si era infortunata lo scorso anno e proseguita col sigillo ai Campionati Italiani Assoluti e con lo show agli Europei di categoria. Si incomincerà alla tavola e agli staggi dove Giorgia Villa dovrà cercare di prendere il largo per avere un margine di sicurezza prima della trave e della strenua difesa al corpo libero dove è cresciuta molto grazie alla sua espressività. Le avversarie sono l’ucraina Anastasiia Bachynska che era andata in difficoltà a Glasgow ma che sembra essere rinata, la cinese Xijing Tang, la britannica Amelie Morgan già battuta agli Europei e la russa Viktoria Komova che però non sembra essere in forma mentre la canadese Emma Spence e l’irlandese Emma Slevin possono essere delle outsider.