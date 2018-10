LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA: 12 ottobre. Giorgia Villa, Federico Burdisso, Giorgia Specoale: l’Italia sogna in grande

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, sesta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, l’Italia proverà ad andare a caccia del terzo posto nel medagliere sfruttando al meglio alcune delle sue carte migliori: si punta su Federico Burdisso nel nuoto, si sogna in grande con Giorgia Villa impegnata nella Finale all-around di ginnastica con tutti i favori del pronostico, Giorgia Speciale e Nicolò Renna inseguono il metallo più pregiato nel windsurf, attenzione a Cristiano Ficco nel sollevamento pesi (85 kg).

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (venerdì 12 ottobre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

