VIDEO Giorgia Villa vince l’all-around alle Olimpiadi Giovanili! La premiazione, suona l’Inno di Mameli a Buenos Aires

Giorgia Villa ha fatto suonare l’Inno di Mameli alle Olimpiadi Giovanili 2018 grazie alla sua memorabile vittoria nel concorso individuale generale. La 15enne bergamasca ha dominato l’all-around in lungo e in largo imponendosi davanti alla britannica Amelie Morgan e all’ucraina Anastasiia Bachynska. Per la prima volta nella storia, le note più dolci suonano all’interno di un palazzetto con i cinque cerchi: prima d’oggi, infatti, l’Italia non aveva mai vinto un titolo nella ginnastica artistica femminile durante i Giochi, né in versione assoluta né in quella young. Di seguito il VIDEO della premiazione di Giorgia Villa mentre canta l’Inno di Mameli.

(questa vittoria è anche di Folco Donati, Presidente della Brixia Brescia, la società di Giorgia dove si allenata seguita da Enrico Casella)

