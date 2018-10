LIVE Ginnastica, Mondiali 2018 in DIRETTA: il giorno dell’Italia! Azzurre, il cuore oltre l’ostacolo! Lara Mori deve superarsi al corpo libero

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica, prima giornata delle qualificazioni femminili (sabato 27 ottobre). Si preannuncia una giornata davvero infinita, le prime sei suddivisioni scenderanno in pedana all’Aspire Dome di Doha (Qatar) per inseguire il sogno delle finali ma soltanto domani avremo il quadro completo di chi potrà continuare a inseguire le medaglie. Si preannuncia grande spettacolo, 13 ore no-stop di gara per una full immersion all’insegna della Polvere di Magnesio che ci farà davvero divertire: ce ne sarà per tutti i gusti, senza tregua.

Questo è anche il grande giorno dell’Italia che cerca l’impresa in coda a una stagione funestata dagli infortuni: le azzurre dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo, agguantare la finale a squadre sarà una missione difficilissima ma le ragazze ci proveranno fino all’ultimo. Alle ore 19.00 il nostro quintetto scenderà in pedana per inseguire un sogno: la capitana Lara Mori ha tutte le carte in regola per inseguire la finale al corpo libero, Martina Rizzelli torna in azzurro dopo due anni, debutto di fuoco in una rassegna iridata per Irene Lanza, Sara Ricciardi e Martina Basile che potrebbe togliersi delle soddisfazioni.

Grande attesa per gli USA chiamati a gareggiare alle ore 17.00. Simone Biles, finita nella notte in ospedale a causa di calcoli renali, sarà regolarmente in pedana pronta per trascinare la corazzata a stelle e strisce insieme a Morgan Hurd: show imperdibile, da seguire col cuore in gola. Ad aprire le danze, alle ore 08.00, sarà il Belgio di Nina Derwael che punta al trionfo alle parallele. In seconda suddivisione spazio al promettente Giappone di Mai Murakami e all’eterna Oksana Chusovitina. Nelle suddivisioni centrali toccherà a Germania, Ungheria e all’Olanda di Sanne Wevers.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica, prima giornata delle qualificazioni femminili (sabato 27 ottobre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 08.00 e si finirà attorno alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.

07.48 E poi alle ore 19.00 tutti insieme all’Italia! Le azzurre inseguono una quasi impossibile finale a squadre capitanate da Lara Mori che andrà a caccia dell’atto conclusivo al corpo libero. La toscana, al suo quarto Mondiale, punterà a essere anche tra le migliori 24 nel concorso generale. Torna in azzurro Martina Rizzelli che vedremo soltanto alle parallele. Esordio assoluto per Sara Riccaiardi e Irene Lanza (entrambe all-arounder) ma anche per Martina Basile, già finalista al quadrato agli ultimi Europei.

07.46 Alle ore 17.00 lo show che tutti aspettano: scenderanno in pedana gli USA, Campioni Olimpici e del Mondo. La corazzata vuole incantare guidata da Simone Biles che, nonostante i calcoli renali diagnosticati ieri, sarà in pedana per trascinare la sua squadra. La Reginetta vuole strabiliare insieme a Morgan Hurd, Campionessa del Mondo sul giro completo.

07.45 Quindici minuti all’inizio delle qualifiche.

07.44 Nella quarta suddivisione (ore 14.30) toccherà all’Olanda di Sanne Wevers, Campionessa Olimpica alla trave. La stella sarà affiancata da Naomi Visser, Kirsten Polderman, Vera Van pol e Tisha Volleman. Cercheranno di accedere all’atto conclusivo con la squadra, non semplice. In questa suddivisione anche la svedese Jonna Adlerteg, argento europeo alla trave.

07.40 Nella terza suddivisione (ore 12.30) spazio alla Germania di Scheder, Seitz e Bui che puntano alla finale alle parallele e cercheranno di fare buona gara di squadra. Ci sarà anche l’Ungheria di Kovacs, Makra e Boeczoego priva però di Devai al volteggio, la Campionessa d’Europa non sarà della partita.

07.38 Nella seconda suddivisione (ore 10.00) il Giappone che punta alla finale a squadre e ne ha tutte le possibilità. Mai Murakami, Campionessa del Mondo al corpo libero, guiderà un quintetto molto ben assortito in cui figurano anche Aiko Sugihara, Asuka Teramoto, Hitomi Hatakeda e Nagi Najita. Nella seconda rotazione anche Australia e Corea del Sud che non hanno particolari velleità, l’infinita Oksana Chusovitina che a 43 anni insegue la finale al volteggio.

07.36 Ad aprire le danze sarà il Belgio inserito nella prima suddivisione. Le Yellow Tigers saranno trascinate da Nina Derwael, Campionessa d’Europa alle parallele e favorita alla conquista del titolo: ci divertiremo subito con il suo esercizio sugli staggi. La stella sarà affiancata in particolar modo da Rune Hermans e Axelle Klinckaert che cercherà di dire la sua al corpo libero. Nella prima suddivisione anche la Polonia di Katarzyna Jurkowska-Kowalska (atteso il suo nuovo elemento alla trave) e la piccola Argentina, non ci saranno grandi cose dai gruppi misti. Il Belgio incomincerà alle parallele.

07.34 Si incomincerà a gareggiare alle ore 08.00 con la prima suddivisione, si preannuncia grande spettacolo con una giornata ricchissima e davvero imperdibile senza un attimo di sosta. Saranno 13 ore di ginnastica artistica no-stop, una vera e propria maratona che terminerà attorno alle ore 21.00: non perdete nemmeno un istante!

07.32 Si gareggia all’Aspire Dome di Doha (Qatar), oggi si svolge la prima delle due giornate dedicate alle qualificazioni per le ragazze. Domani la grande conclusione che ci permetterà di scoprire la composizione delle varie finali.

07.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

