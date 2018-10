Ginnastica, Mondiali 2018: Italia pronta per le qualifiche! Lara Mori trascina le azzurre, sabato da brividi

L’Italia è pronta per fare il proprio debutto ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica, l’appuntamento è per sabato 27 ottobre (ore 19.00) all’Aspire Dome di Doha. La nostra Nazionale sarà impegnata nell’infinito turno di qualificazione, inserita nella sesta suddivisione delle undici in programma: saremo noi a chiudere la prima giornata, poi tutto è rinviato alla domenica dove conosceremo il quadro completo delle varie finaliste. Le azzurre si presentano nella capitale del Qatar al termine di una stagione estremamente complicata e ricca di infortuni, il nostro movimento è stato letteralmente ridotto ai minimi termini da acciacchi fisici più o meno gravi che hanno costretto il DT Enrico Casella (tra l’altro rimasto a Brescia per proseguire il lavoro con i fenomeni della classe 2003) a effettuare queste scelte, le ginnaste a disposizione erano davvero contate sulle dita di una mano e il quintetto che scenderà in pedana in Medio Oriente è l’espressione della nostra momentanea difficoltà dovuta a sfortuna e a probabili errori di programmazione/allenamento.

L’Italia dunque riparte da Doha e da questo turno di qualificazione in una rassegna iridata che sa di transizione, una tappa di passaggio verso i Mondiali 2019 dove dovremo andare a prenderci il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Stoccarda avremo a disposizione Giorgia Villa e le altre Fate, spetterà però all’attuale formazione chiudere tra le migliori 24 (e non avremo problemi a farlo) per poi dare appuntamento in terra tedesca quando andremo a caccia del Sol Levante. La nostra Nazionale lotterà con tutte le forze come è già capitato ai recenti Europei ma accedere alla finale a squadre sembra sostanzialmente impossibile, sarebbe un’autentica impresa che conti alla mano ci sembra essere proibita ma poi la gara è gara e tutto può succedere.

Le azzurre incominceranno la propria avventura osservando immediatamente un turno di riposo e poi seguiranno il tradizionale ordine olimpico partendo dal volteggio. La capitana Lara Mori è il nostro migliore elemento e ha tutte le carte in regola per puntare alla finale di specialità al corpo libero, come era già riuscita a fare lo scorso anno a Montreal: la toscana sul giro completo può inseguire una top ten alla portata, la sua quarta rassegna iridata può regalarle grandi soddisfazioni se saprà esprimersi ai suoi livelli. Martina Rizzelli tornerà a vestire l’azzurro a due anni di distanza dalle Olimpiadi, la comasca sarà alla sua seconda partecipazione ai Mondiali e si cimenterà tra parallele e volteggio, i suoi attrezzi di punta dove dovrà cercare di portare a casa un risultato importante per la squadra. Attenzione alla 16enne Martina Basile, al suo debutto nella competizione ma già esperta a livello internazionale come testimonia l’atto conclusivo al quadrato conquistato nella recente rassegna continentale. Esordio anche per Sara Ricciardi e Irene Lanza, l’emozione sarà a mille ma si faranno certamente valere.