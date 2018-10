Ginnastica, Mondiali 2018: Nina Derwael mostruosa, sfonda il 15 alle parallele. Belgio davanti in qualifica

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEI MONDIALI

All’Aspire Dome di Doha (Qatar) sono incominciate le qualificazioni femminili dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica ed è subito arrivato il botto che tutti si aspettavano in avvio di una giornata infinita che si concluderà soltanto alle ore 21.00. Nina Derwael non ha fatto sconti, ha portato in gara un esercizio mostruoso alle parallele (6.5 il D Score) e ha letteralmente fatto saltare il banco: prestazione da incorniciare per la Campionessa d’Europa di specialità che ha conquistato un mirabolante 15.066, punteggio che non sarà facile da battere per le ragazze che si cimenteranno nelle prossime dieci suddivisioni.

La 18enne di Sint-Truiden, già bronzo iridato sugli staggi dodici mesi fa, ha fatto capire di essere l’atleta da battere nella corsa verso la medaglia d’oro: estremamente elegante, magnificamente precisa, collegamenti da sballo e unici nel loro genere, difficoltà elevate e grande atletismo hanno permesso alla belga di fare la differenza. Nonostante un’altezza fuori dal comune (sfiora i 170 cm), Nina Derwael si destreggia in maniera sublime in questo attrezzo e ha saputo brillare anche alla trave: la vicecampionessa d’Europa totalizza un positivo 13.766 che potrebbe valerle anche la finale. Visti i risultati, la capitana delle Yellow Tigers è prima anche sul giro completo (55.564, completano la routine il 13.466 al volteggio e il 13.266 al corpo libero) davanti alla compagna di squadra Axelle Klinckaert (52.074).

Il Belgio non ha avuto problemi a chiudere davanti a tutti con 158.970 (Polonia e Argentina si sono fermate rispettivamente a 149.671 e 149.603) ma spiccano alcune cadute ed errori tra trave e parallele che potrebbero complicare la rincorsa verso una non facile qualificazione alla finale a squadre. Per quanto riguarda gli altri attrezzi: l’argentina Ayelen Tarabini comanda al volteggio (12.966), sempre Derwael conduce al quadrato (13.266). Da annotare il nuovo elemento alla trave della polacca Katarzyna Jurkowska-Kowalska che entrerà nel codice dei punteggi e la presenza di Marta Pihan-Kulesza ormai tornata a tutti gli effetti dopo essere diventata mamma.