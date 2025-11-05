Simone Biles rivela: “Tre interventi chirurgici, mi sono rifatta il seno”. Olimpiadi 2028? Il dubbio rimane

Simone Biles non gareggia da più di un anno: la ginnasta più forte e vincente della storia non si esibisce dalle Olimpiadi di Parigi 2024, dove trionfò nel concorso generale individuale, con la squadra e al volteggio, facendo così salire a quota sette il numero di titoli a cinque cerchi conquistati nel corso della sua mirabolante carriera. La fuoriclasse statunitense ha poi deciso di rifiatare e in questa stagione non si è mai presentata in pedana, rinunciando ai Mondiali di Jakarta.

La 28enne non ha ancora deciso se proseguirà la propria carriera agonistica, ma indubbiamente non mancheranno le pressioni, visto che le Olimpiadi 2028 si disputeranno a Los Angeles e la Nazionale a stelle e strisce sembra essere in difficoltà senza il faro che l’ha guidata nell’ultimo decennio. La 23 volte Campionessa del Mondo ne he parlato in un’intervista concessa a E! News: “Ho preso una pausa perché è fondamentale che la salute fisica sia all’altezza di quella mentale. In qualche modo sarò ai Giochi, non so se in gara o sugli spalti“.

Contestualmente Simone Biles ha rivelato di essersi sottoposta a tre interventi chirurgici: mastoplastica additiva, blefaroplastica inferiore e correzione dei lobi delle orecchie. L’americana ha confessato: “Avevo delle brutte borse sotto gli occhi e da giovane mi si è strappato il lobo quando mi hanno strappato un orecchino“.