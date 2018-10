VIDEO Simone Biles paranormale ai Mondiali! Sfiora i 61 punti in qualifica, quattro esercizi da leggenda

Siamo di fronte a un marziano, a una ginnasta venuta da un altro Pianeta, a un fenomeno che non ha eguali nella storia della Polvere di Magnesio. Simone Biles è semplicemente spaziale, non ci sono ormai più aggettivi per descriverla e ogni volta che scende in pedana regala delle magie incredibili come durante le qualificazioni dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica: all’Aspire Dome di Doha (Qatar), la tre volte Campionessa del Mondo sul giro completo si è letteralmente scatenata e ha giganteggiato su tutti gli attrezzi.

La Reginetta indiscussa di questo sport, al rientro a due anni di distanza dal dominio inscenato alle Olimpiadi di Rio 2016, ha nuovamente dettato legge con uno show che rimarrà per sempre nella memoria di tutti gli appassionati. Ha sfondato il muro dei 60 punti (60.965) con il nuovo codice dei punteggi (prima a riuscirci in ambito internazionale, lo aveva già fatto lei stessa durante l’estate nelle gare statunitensi) giganteggiando su tutti gli attrezzi: 14.866 sugli staggi (fino a due anni fa suo attrezzo debole), 14.800 alla trave dove ha vinto due titoli iridati prima dello smacco subito ai Giochi, 15.333 al corpo libero grazie a un’acrobatica stellare (è imbattuta da quando è senior) e poi la magnifica chiusura al volteggio con il nuovo elemento che porta il suo nome (15.966, 6.4). Di seguito i VIDEO degli esercizi di Simone Biles nelle qualificazioni dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

PARALLELE ASIMMETRICHE (14.866):

TRAVE (14.800)

CORPO LIBERO (15.333)