Ginnastica, Mondiali 2018: Mai Murakami incanta al corpo libero, Chusovitina eterna. Giappone in testa alle qualifiche

Il Giappone non delude le aspettative della vigilia e domina la seconda suddivisione delle qualificazioni dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica, balzando momentaneamente in testa alla classifica con un totale di 162.180. Il quintetto del Sol Levante, tra i più accreditati per accedere alla finale a squadre, ha saputo fare la differenza con una prestazione di squadra sostanzialmente solida anche se non sono mancate delle imprecisioni conclusive al corpo libero che hanno sicuramente tolto qualcosina alla compagine asiatica.

Il Giappone ha comunque sopravanzato il Belgio (158.970) e ora attende la risposta delle avversarie, consapevole di avere disputato un’ottima gara grazie in particolar modo alla sua stella Mai Murakami. La Campionessa del Mondo al corpo libero ha giganteggiato sul suo attrezzo preferito (14.100, miglior punteggio assoluto e finale praticamente ipotecata) e si è ben comportata anche alla trave (13.433), riuscendo così anche a chiudere al comando nel concorso generale con un totale di 55.632 (da annotare anche il 14.433 al volteggio e il 13.666 alle parallele) con appena sette centesimi di vantaggio su Nina Derwael che rimane sempre al comando sugli staggi (superlativo 15.066) e sui 10 cm (13.766).

Nella seconda suddivisione era attesissima l’eterna uzbeka Oksana Chusovitina che a 43 anni insegue la finale al volteggio: il suo 14.200 potrebbe anche bastare ma sarà durissima, al momento è seconda perché la prima posizione è stata presa dalla superlativa sudcoreana Seojeong Yeo, la figlia di Hong-chul che vinse l’argento alla tavola alle Olimpiadi di Atlanta 1996.