LIVE Ginnastica, Mondiali 2018 in DIRETTA. Lara Mori spera nella finale! Qualifiche show con la Russia e le big

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica, oggi è in programma la seconda giornata delle qualificazioni femminili. Domenica 28 agosto decisiva, al termine di questa giornata avremo il quadro completo di chi disputerà le varie finali in programma nei prossimi sei giorni. Si preannuncia grande spettacolo all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dove andranno in scena ben cinque suddivisioni: nella capitale dello Stato mediorientale non è subentrata l’ora legale, dunque si incomincia alle ore 07.30 italiane!

Si parte subito forte con la giovane Cina e la nobile decaduta Romania, a seguire il Canada di Ellie Black e la quotatissima Francia di Melanie De Jesus, poi alle ore 12.00 la suddivisione più spettacolare con la Gran Bretagna delle sorelle Downie, la Russia di Aliya Mustafina e Angelina Melnikova, il Brasile di Flavia Saraiva. Ultime due suddivisioni senza big, avremo a quel punto chiaro il quadro della situazione. L’Italia deve incrociare le dita per Lara Mori che è quinta al corpo libero con 13.400: sarà durissima ma la nostra capitana ci spera e ci crederà fino all’ultimo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica, seconda giornata delle qualificazioni femminili: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 07.30 e si finirà attorno alle ore 19.00. Buon divertimento a tutti.

08.01 Solo 12.033 per Iona Crisan con tanto di uscita di pedana e 4.9 di D Score. Il movimento fatica davvero a rinascere, per loro fortuna hanno trovato la Golgota ma vedremo come si comporterà tra pochi minuti, prima di lei Nica Ivanus.

07.56 Intanto la Romania incomincia la rotazione col 12.533 di Holbura.

07.54 Ci sarà infatti Denisa Golgota, vicecampionessa d’Europa al quadrato. Può battere Lara Mori…

07.53 Ora la Cina osserva un turno di riposo, la Romania va al corpo libero e noi tratteniamo il respiro.

07.51 Nel frattempo la Romania alla trave con diverse sbavature…

07.50 DIETRO! Errori importanti di Liu che si ferma a 12.133. LARA MORI passa indenne la rotazione cinese al corpo libero e conserva il quinto posto nella corsa verso la finale: sarà una giornata in apnea, superiamo indenni il primo ostacolo. Tutti con la capitana.

07.44 Luo Huan e Chen Yile non convincono, 12.933 e 12.866 con delle importanti sbavature. Lara Mori continua a reggere, ora l’ultimo rischio cinese con Liu Jinru.

07.40 Si incomincia! Jin Zhang ci fa tremare ma sbaglia qualcosa e si ferma a 13.200, dietro a Lara Mori. Ora subito Chen Yile…

07.33 Attenzione in particolar modo a Chen Yile, Liu Jinru e Luo Huan possono essere altrettanto pericolose.

07.32 Consueti minuti di riscaldamento. La Cina al corpo libero e la Romania alla trave. Con loro anche Sudafrica e Finlandia che non saranno fattori.

07.30 Le ragazze entrano nel palazzetto. Ricordiamo che a Doha sono le 09.30, non hanno cambiato l’ora. Questo è il motivo per cui si è incominciato così presto in orario italiano.

07.28 Si incomincia tra un paio di minuti. Ci sarà subito la Cina al corpo libero, dita incrociate per Lara Mori.

07.26 L’Italia incrocia le dita per Lara Mori che è quinta al corpo libero. Entrare in finale sarà durissima ma ci speriamo, solo tre ragazze dovranno superare il suo 13.400.

07.24 Subito in pedana la giovane Cina che può puntare al podio nella prova a squadre. Ci sarà anche la nobile decaduta Romania.

07.22 Si gareggia all’Aspire Dome di Doha (Qatar), oggi in programma la seconda giornata delle infinite qualificazioni. Si inizia alle ore 07.30 con la settima suddivisione.

07.20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

