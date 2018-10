Ginnastica, Mondiali 2018: stoccata di Sanne Wevers, prima alla trave. Adlerteg ok sugli staggi, Giappone in testa

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEI MONDIALI

Si stanno scaldando i motori all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dove si stanno disputando le qualificazioni femminili dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica. La quarta suddivisione ci ha regalato la stoccata di Sanne Wevers che alla trave si è comportata da vera Campionessa Olimpica e d’Europa: l’olandese ha portato in gara un esercizio da 5.4 di D Score, lo esegue abbastanza bene e stampa un rilevante 14.033 che le permette di issarsi in prima posizione davanti a Nina Derwael (13.766).

Un buon risultato per la capitana delle orange che spera di accedere all’atto conclusivo per inseguire il sogno di una medaglia. Molto bene anche l’altra olandese Tisha Volleman che esegue un buon esercizio al corpo libero ottenendo 13.433, al momento è seconda alle spalle di Mai Murakami (14.100) e può sognare di accedere all’atto conclusivo proprio come la svedese Jonna Adlerteg, vicecampionessa d’Europa alle parallele che ha saputo confermarsi sugli staggi: 14.433 e terzo posto provvisorio alle spalle dell’inarrivabile Nina Derwael (15.066) e di Ellie Seitz (14.566).

L’altra olandese Naomi Visser sale in quinta posizione nel concorso generale (52.832) ma la Nazionale non riesce a decollare a causa di qualche caduta di troppo e si ferma a 159.029, terza posizione a due punti dalla Germania (161.071) e a tre dal Giappone (162.180) che continua a rimanere in testa in attesa dello show degli USA previsto per le ore 17.00. L’Italia gareggerà alle ore 19.00.