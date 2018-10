F1, GP Stati Uniti 2018: Sebastian Vettel, un altro peccato ad Austin che costa 3 posizioni. Quanti errori del tedesco!

E’ vero, il GP degli Stati Uniti di Formula Uno ancora non ha avuto luogo. Ad Austin siamo in attesa di goderci le qualifiche e la corsa domenicale ma nelle prove libere del venerdì qualcosa di importante è accaduto: la penalizzazione a Sebastian Vettel. Il tedesco è stato punito dalla Direzione Gara (3 posizioni in griglia di partenza) per non aver rispettato il limite di velocità in regime di bandiera rossa.

Un errore non da campione del mondo quello di Seb, che suo malgrado si troverà a dover partire più arretrato e veder in salita la sua gara, in un weekend in cui il rivale Lewis Hamilton ha l’opportunità di chiudere i giochi iridati. Il tedesco, ai microfoni di Sky Sport, scuro in volto ha ammesso la disattenzione, parlando di una Ferrari non competitiva sul bagnato. Aspetti non confortanti che si vanno a legare ad un periodo di grande difficoltà vissuto dal quattro volte campione del mondo.

La stagione infatti non può certo definirsi perfetta: i “peccati” ad Hockenheim (Germania), Le Castellet (Francia), Baku (Azerbaijan), Monza (Italia) e Suzuka (Giappone) sono chiari. A questi va ad aggiungersi l’episodio texano che non depone ovviamente in favore di Vettel. Ci si aspettava maggior cautela ed attenzione ma per un motivo o per un altro il n.5 del Cavallino Rampante manca in qualcosa. E questo non vuol essere uno sparare a zero ma è frutto di un’amara constatazione.

Del resto, per un Hamilton che si avvia vincere il suo quinto titolo in carriera in scioltezza, c’è un Sebastian confuso che non dà quelle sicurezze che un pilota del suo calibro dovrebbe dare. La scuderia di Maranello in questa fase sembra persa e il suo leader insieme ad essa. L’auspicio è che dal time-attack odierno ci sia un colpo di coda ma la situazione è già abbastanza compromessa.













