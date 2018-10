Griglia di partenza F1, GP Usa 2018: risultato e classifica delle qualifiche

Le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno hanno visto ancora una volta Lewis Hamilton davanti a tutti. L’inglese ha preceduto di un soffio le due Ferrari, e il compagno Valtteri Bottas. Ricordiamo che Sebastian Vettel sarà penalizzato di tre posizioni in griglia per non aver rallentato a dovere in regime di bandiera rossa nella prima sessione di prove libere, mentre le due Toro Rosso scatteranno dal fondo del gruppo per la sostituzione del motore Honda.

Di seguito la griglia di partenza del GP degli Stati Uniti ed i risultati delle qualifiche.

GP STATI UNITI 2018: GRIGLIA DI PARTENZA E RISULTATI QUALIFICHE

1 LEWIS HAMILTON (MERCEDES)

2 SEBASTIAN VETTEL (FERRARI) **

3 KIMI RAIKKONEN (FERRARI)

4 VALTTERI BOTTAS (MERCEDES)

5 DANIEL RICCIARDO (RED BULL)

6 ESTEBAN OCON (RP FORCE INDIA)

7 NICO HULKENBERG (RENAULT)

8 ROMAIN GROSJEAN (HAAS)

9 SERGIO PEREZ (RP FORCE INDIA)

10 CHARLES LECLERC (ALFA ROMEO SAUBER)

11 CARLOS SAINZ (RENAULT)

12 KEVIN MAGNUSSEN (HAAS)

13 PIERRE GASLY (TORO ROSSO)*

14 BRENDON HARTLEY (TORO ROSSO)*

15 MAX VERSTAPPEN (RED BULL)

16 FERNANDO ALONSO (McLAREN)

17 SERGEY SIROTKIN (WILLIAMS)

18 LANCE STROLL (WILLIAMS)

19 MARCUS ERICSSON (ALFA ROMEO SAUBER)

20 STOFFEL VANDOORNE (McLAREN)

**subirà 3 posizioni di penalità in griglia

*subiranno una penalizzazione in griglia per sostituzione della Power Unit

