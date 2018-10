F1, GP Usa 2018 stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederlo

Oggi è il giorno del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2018, diciottesima tappa del Mondiale di Formula Uno. Sulla pista di Austin, che ospita il GP USA dal 2012, andrà in scena l’ennesimo duello tra Hamilton e Vettel e tra Ferrari e Mercedes (con la Red Bull in agguato), con il britannico che ha sulla racchetta il primo match point della stagione per vincere il campionato.

Lewis ha la possibilità di festeggiare il suo quinto titolo mondiale con tre gare d’anticipo nel caso in cui riuscisse a guadagnare 8 punti in classifica nei confronti del suo diretto inseguitore Sebastian Vettel, che al momento è staccato di 67 punti. La Ferrari ormai è entrata in un vortice negativo da cui non è semplice uscire, ma la macchina resta comunque competitiva (anche se non al pari delle Frecce d’Argento in questo momento) per giocarsi la vittoria di tappa negli ultimi quattro appuntamenti della stagione. Il tedesco della Rossa vuole chiudere bene una stagione in cui ha commesso troppi errori, soprattutto a partire da Hockenheim, per rimandare il più possibile i festeggiamenti del rivale e per proiettarsi con fiducia alla prossima stagione, che rappresenterà una grande sfida dal punto di vista personale considerando l’arrivo del nuovo compagno di squadra Charles Leclerc.

Il GP degli Stati Uniti 2018 sarà trasmesso, come sempre, in diretta ed in esclusiva da SkySport, su SkySportF1 (canale 207) mentre sarà in diretta anche su TV8 (canale 121 del pacchetto Sky e 8 del digitale terrestre). In streaming, invece, la gara di Austin si potrà seguire per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) per cui su smartphone, pc o tablet. OASport, come consuetudine, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara americana, per non perdervi nemmeno un secondo dello spettacolo del COTA!

PROGRAMMA GP STATI UNITI 2018

Domenica 21 ottobre

ore 20.10 GP STATI UNITI

Replica su SkySport1 ore 01.00

Replica su SkySportF1 ore 23.00, 01.00, 04.00

