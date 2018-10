LIVE F1, GP Messico 2018 in DIRETTA: la gara in tempo reale

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Messico 2018, terzultima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato dedicato ai fratelli Rodriguez, si preannuncia una gara molto interessante aperta ad ogni risultato. La Red Bull ha confermato quanto fatto vedere nel corso delle prove libere ed ha monopolizzato la prima fila: pole per Daniel Ricciardo davanti a Max Verstappen. Un riscontro non certo gradito dall’olandese che, in vetta in tutte le sessioni di prove precedenti, era già pronto a scrivere il suo nome sulla p.1 che gli avrebbe dato anche il riconoscimento di pilota più giovane ad ottenere il best time nel time-attack di sempre. Niente di tutto questo. Ciò darà ulteriore interesse a quel che accadrà alla prima curva.

In seconda fila troveremo Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Il britannico è pronto a centrare il suo quinto titolo iridato (gli basterà un settimo posto in caso di vittoria di Vettel) e quindi cercherà di evitare qualsiasi rischio nel giro 1. Da par suo Seb, reduce da una sequenza di errori notevole, non vorrà strafare per sfruttare una Ferrari che sul passo può fare bene ed essere della partita per la vittoria. Lo stesso obiettivo di Kimi Raikkonen che in sesta piazza, confida in un buono start al via.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Messico 2018, terzultima prova del Mondiale di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costati. Semaforo verde alle 20.10. Buon divertimento!

