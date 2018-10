F1, GP Messico 2018: Daniel Ricciardo beffa Verstappen e centra la pole. Terzo Hamilton, quarto Vettel

Daniel Ricciardo centra la pole position del Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e spegne i sogni del suo compagno in Red Bull, Max Verstappen, che voleva stabilire il nuovo record come detentore della pole più giovane della storia della classe regina. L’australiano riesce a superarsi nel finale arrivando a 1:14.759, beffano l’olandese per 26 millesimi. In seconda fila Lewis Hamilton (Mercedes) a 135, mentre è quarto Sebastian Vettel (Ferrari) a 211. Terza fila tutta finlandese con Valtteri Bottas (Mercedes) a 401 e Kimi Raikkonen (Ferrari) a 571. Quarta fila tutta Renault con Nico Hulkenberg a 1.068 e Carlos Sainz a 1.325, mentre in quinta si classificano le due Alfa Romeo Sauber con Charles Leclerc aa 1.430 e Marcus Ericsson a 1.754.

LE QUALIFICHE

Q1 – Nella prima parte il miglior tempo lo fissa Valtteri Bottas in 1:15.580 con Hypersoft, con 93 millesimi su Lewis Hamilton, 176 su Max Verstappen, 286 su Daniel Ricciardo e mezzo secondo su Sebastian Vettel. Non passano il taglio le due Williams del russo Sergey Sirotkin e del canadese Lance Stroll, le due Haas del danese Kevin Magnussen e del francese Romain Grosjean e il belga Stoffel Vandoorne (McLaren).

Q2 – Pensando alla gara ed al degrado messo in mostra dalle Hypersoft, tutti i big scendono in pista con le Ultrasoft. Il più veloce è Max Verstappen in 1:15.640, staccando Lewis Hamilton di appena 4 millesimi e Sebastian Vettel di 71. Quarta posizione per Daniel Ricciardo 205, mentre è quinto Valtteri Bottas a 283. Non passano il taglio il francese Pierre Gsaly (Toro Rosso) che, sapendo di essere penalizzato in griglia per la sostituzione della Power Unit, non effettua nemmeno un tentativo, quindi Fernando Alonso (McLaren), il francese Esteban Ocon (RP Force India), il neozelandese Brendon Hartley (Toro Rosso) e l’idolo di casa Sergio Perez (RP Force India).

Q3 – Il primo tentativo vede Max Verstappen scendere fino a 1:14.785, con Sebastian Vettel a 185 millesimi e Lewis Hamilton a 237. Si arriva agli ultimi vibranti secondi della Q3 con Daniel Ricciardo che beffa il suo compagno scendendo a 1:14.759, mentre il campione del mondo in carica migliora e scalza Sebastian Vettel dalla terza posizione.

