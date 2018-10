Domenica 28 ottobre sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez andrà in scena il Gran Premio del Messico 2018. Sulla pista di Città del Messico affronteremo il penultimo appuntamento della stagione che, com’è ben noto, potrebbe consegnare ufficialmente a Lewis Hamilton il suo quinto titolo iridato in carriera. I suoi rivali, ovviamente, proveranno a mettere i bastoni tra le ruote, non tanto per riaprire discorsi di classifica, dato che sono ampiamente conclusi, quanto per puntare al successo di tappa, come riuscì dodici mesi fa a Max Verstappen. Red Bull che si è confermata velocissima nel corso delle qualifiche con la pole di Daniel Ricciardo davanti a Max. La Ferrari con Sebastian Vettel getterà il cuore oltre l’ostacolo.

LIVE F1, DIRETTA GP Messico 2018: orario della gara e come vederla in tv. Il programma completo

La gara messicana vedrà il proprio semaforo verde alle ore 20.10 e sarà trasmessa in diretta su SkySportF1 (canale 207) e su TV8 (canale 121 del pacchetto Sky e 8 del digitale terrestre), mentre una replica sarà garantita anche su SkySport1 (canale 201). Sarà possibile seguire il Gran Premio del Messico anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc o tablet. OASport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdervi nemmeno un istante delle emozioni della gara messicana. Lewis Hamilton sarà di nuovo campione?

GRAN PREMIO DEL MESSICO 2018

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Domenica 28 ottobre

ore 20.10, F1, Gara, diretta

ore 23.00, 01.00, 04.00 F1, Gara, replica

La programmazione di SkySport1

ore 01.30 F1, Gara, replica

La programmazione di TV8/HD

ore 20.10, F1, Gara, diretta

ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

Le qualifiche del GP del Messico

La griglia di partenza del GP del Messico

Le dichiarazioni di Sebastian Vettel

Le dichiarazioni di Daniel Ricciardo

Le dichiarazioni di Kimi Raikkonen

La Mercedes coi cerchi forati chiusi













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI