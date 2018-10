Kimi Raikkonen, GP Messico F1 2018: “Non siamo riusciti a fare il giro perfetto, cercheremo di evitare guai alla prima curva”

Coriaceo, di poche parole, sempre e inevitabilmente sé stesso: questo è l’Iceman, Kimi Raikkonen, che anche nelle sue dichiarazioni lascia trasparire pochissimo di una sessione di qualifiche che l’ha visto concludere col sesto tempo. Ai media presenti, il pilota finlandese ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo esser sceso da quella Ferrari che sarà sua per ulteriori tre Gran Premi.

“Credo che di mattina siamo andati molto meglio rispetto a ieri, siamo andati bene, ma non siamo riusciti a fare il giro perfetto, in un settore la macchina era buona, in un altro no, e il risultato è questo. Vedremo sicuramente un rettilineo molto lungo, cercheremo di partire bene e di evitare problemi alla prima curva perché quelle sono le parti peggiori“.

