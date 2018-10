Ordine d’arrivo F1, GP Messico 2018: risultato e classifica della gara. Verstappen domina in lungo e in largo, doppio podio Ferrari. Hamilton Campione del Mondo con un 4° posto

Max Verstappen ha vinto nettamente il Gran Premio del Messico, diciannovesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha costruito le basi del suo successo con una partenza in cui ha bruciato il compagno di squadra Ricciardo ed ha difeso la posizione alla prima curva dall’attacco di Hamilton. L’inglese della Mercedes si è laureato Campione del Mondo per la quinta volta in carriera dopo una gara complicatissima che ha chiuso in quarta piazza a più di un minuto di ritardo dal leader. Sebastian Vettel ha disputato un’ottima gara di rimonta e, approfittando del ritiro di Ricciardo, è salito sul secondo gradino del podio. Podio anche per un solido Kimi Raikkonen, che ha messo pressione a Bottas ed è stato l’unico dei migliori ad effettuare una sola sosta. Ottima settima posizione di Charles Leclerc con l’Alfa Romeo-Sauber, grande gara anche per Stoffel Vandoorne che termina in ottava piazza.

GP MESSICO 2018: ORDINE D’ARRIVO E CLASSIFICA

1. Verstappen (Red Bull)

2. Vettel (Ferrari)

3. Raikkonen (Ferrari)

4. Hamilton (Mercedes)

5. Bottas (Mercedes)

6. Hulkenberg (Renault)

7. Leclerc (Alfa Romeo-Sauber)

8. Vandoorne (McLaren)

9. Ericsson (Alfa Romeo-Sauber)

10. Gasly (Toro Rosso)

11. Ocon (Force India)

12. Hartley (Toro Rosso)

13. Stroll (Williams)

14. Magnussen (Haas)

15. Sirotkin (Williams)

16. Grosjean (Haas)

Rit. Ricciardo (Red Bull)

Rit. Perez (Force India)

Rit. Sainz (Renault)

Rit. Alonso (McLaren)













