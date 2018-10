Sebastian Vettel, GP Messico F1 2018: “Abbastanza contento del risultato, le Red Bull erano più veloci”

Sebastian Vettel, nonostante il quarto posto sulla griglia di partenza, mostra una moderata soddisfazione per quanto è riuscito a fare nelle qualifiche del GP del Messico. Il pilota tedesco, pescato dai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio a pochi minuti dal termine delle qualifiche:

“Sono abbastanza contento del risultato, credo che sia stata una buona sessione, la macchina andava bene, eravamo molto vicini. Nel secondo tentativo sapevo di dover dare qualcosa di più perché le Red Bull erano più veloci, ma non ci sono riusciti.”

Sulla gara, il quattro volte Campione del Mondo palesa una certa positività, pur facendo notare i difetti della macchina: “Siamo abbastanza veloci in rettilineo, ma manca carico aerodinamico in curva. Fino alla prima curva la strada è lunga, quindi la scia potrebbe aiutarci, dopodiché secondo me tutto sarà deciso dalle gomme“.













