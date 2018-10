Daniel Ricciardo, GP Messico F1 2018: “Una pole fantastica con un giro perfetto. Domani in gara sarà battaglia”

Daniel Ricciardo è al settimo cielo dopo aver centrato la pole position del Gran Premio del Messico di Formula Uno 2018. L’australiano si presenta ai microfoni di David Coulthard per le interviste di rito post-qualifiche con il suo solito enorme sorriso sulle labbra. Il portacolori della Red Bull non riesce a nascondere la sua gioia, dopo mesi davvero complicati. “Sono davvero felice per questa pole position che mi ripaga di tante settimane senza sorrisi. Sapevo di avere un buon potenziale, ma fino a che non ho letto che ero davvero io il più veloce non ci volevo credere. Ero convinto di avere concluso un buon giro, ma temevo che Max Verstappen fosse stato irraggiungibile. Meglio così, perchè era da tanto tempo che non centravo un risultato simile”.

Daniel Ricciardo prosegue nella sua analisi, parlando anche dei rivali. “Precedere Ferrari e Mercedes non è un risultato da poco, significa che la RB14 è una macchina che su questa pista si comporta bene. Nel tratto misto sappiamo estrarre il meglio, ma anche nelle parti filanti non subiamo troppo. Nel complesso abbiamo un ottimo pacchetto, e anche Max l’ha confermato”.

In ottica gara i pensieri dell’australiano si dividono su due aspetti. “Domani l’equilibrio regnerà sovrano, perchè non sappiamo come potranno comportarsi le gomme. Tutti partiremo con le Ultrasoft, ma non è detto che sia possibile chiudere la gara con una sola sosta. Sarà decisivo, inoltre, il lungo rettilineo in occasione della partenza. Tenere la prima posizione sarebbe fondamentale. Intanto mi godo questa pole position, per la gara vedremo domani”. Sempre con il sorriso..

