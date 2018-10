Italia-Turchia in tv, Mondiali volley femminile: a che ora inizia e su che canale vederla

Mercoledì 3 ottobre si giocherà Italia-Turchia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) le azzurre scenderanno in campo per affrontare le ostiche anatoliche, compagine allenata da Giovanni Guidetti che ha conquistato il bronzo agli ultimi Europei ed è arrivata in finale di Nations League pochi mesi fa. Si preannuncia una partita davvero molto intensa e complicata per la nostra Nazionale che va a caccia del quarto successo consecutivo: ora l’asticella si alza terribilmente, siamo arrivati al primo vero crocevia della rassegna iridata e il successo è fondamentale per ambire concretamente alla qualificazione alla terza fase.

Paola Egonu e compagne, dopo aver surclassato le modeste Bulgaria, Canada e Cuba, se la dovranno vedere contro un avversario di ben altra caratura che è stato sì soppiantato dalla Cina ma che ha tutte le carte in regola per metterci in difficoltà. Le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno disputare un incontro di assoluto livello tecnico se vorranno imporsi ed essere seriamente protagoniste in questo Mondiale. Dall’altra parte della rete Boz e compagne sanno come spezzare il nostro ritmo ma potranno sicuramente soffrire anche le nostre variazioni.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Turchia match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE:

06.40 Italia-Turchia

ITALIA-TURCHIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

