Pallanuoto: oggi la Partita del Centenario, un messaggio d’amore per Genova

Tutto pronto per la centesima edizione del campionato di Serie A1 di pallanuoto. Uno sport molto vicino alla Liguria non ha voluto lasciare sola Genova in un momento così difficile dopo la caduta del Ponte Morandi: un messaggio d’amore per il capoluogo ligure arriva dalla Partita del Centenario, con un evento di solidarietà alla Piscina Sciorba. A sfidarsi oggi alle 18 sono il Settebello guidato da Sandro Campagna e l’All Star Team, una squadra piena di talenti del nostro campionato, guidata da Ratko Rudic e Sandro Bovo, coach rispettivamente di Pro Recco e AN Brescia.

Le parole di Campagna alla vigilia: “Non si contano le volte in cui sono passato sul ponte Morandi, come quando dormivano con l’Ortigia a Genova e l’indomani raggiungevamo l’aeroporto. L’ultima volta è stato in occasione della finale di Champions. Il ponte Morandi rappresentava l’unione delle due anime, anche pallanutisticamente parlando, di levante e di ponente, che da sempre formano la città”.

Dichiarazioni davvero emozionanti anche quelle di Stefano Tempesti: “Genova è la città che mi ha adottato insieme a Recco. Mi si è spezzato il cuore come il ponte Morandi. E’ stato un dolore terribile. Mi è passata la vita davanti ripensando quante volte alla settimana ci sono passato. Quel ponte rappresenta uno snodo cruciale ed è come se fosse crollato un pezzo della mia vita”.













