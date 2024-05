Volley, l’Italia surclassa la Francia: tornano Egonu, Sylla e De Gennaro, quarta vittoria in Nations League

L’Italia ha travolto la Francia con un perentorio 3-0 (25-15; 25-14; 25-14) e ha così conquistato la quarta vittoria consecutiva nella Nations League 2024 di volley femminile. Dopo i tre successi ottenuti ad Antalya un paio di settimane fa, le ragazze del CT Julio Velasco hanno incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura a Macao (Cina), rispettando il pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine transalpina.

Le azzurre hanno giganteggiato in lungo e in largo, chiudendo la partita in poco più di un’ora di gioco e con parziali decisamente nitidi. La nostra Nazionale occupa attualmente il terzo posto in classifica generale con quattro successi (nove punti) alle spalle delle imbattute Polonia (5-15) e Brasile (5-14), in piena corsa per la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale. L’affermazione odierna ha permesso anche di guadagnare punti importanti nel ranking FIVB, che al termine della fase preliminare della Nations League assegnerà gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: l’Italia è ormai molto vicina all’obiettivo.

Julio Velasco ha riabbracciato tutte le big del gruppo, che erano assenti ad Antalya per riposarsi dopo le intense fatiche con i rispettivi club. L’opposto Paola Egonu ha messo a segno 13 punti, prova di qualità da parte delle schiacciatrici Caterina Bosetti (7 punti) e Myriam Sylla (7 punti), bene la centrale Anna Danesi (7 punti) affiancata da Marian Lubian (8 punti, 2 ace), in reparto c’è stato spazio anche per Sarah Fahr (6 punti, 3 muri).

Alessia Orro si è riappropriata della cabina di regia (4 punti), la bomber Ekaterina Antropova (2) ha sostituito Egonu in alcune rotazioni, grande rientro del libero Monica De Gennaro. Tra le fila della Francia le migliori sono state Ndiaye, Rotar e Haewegene (4 punti a testa). L’Italia tornerà in campo domani (giovedì 30 maggio, ore 06.30) per fronteggiare la sempre rognosa e potente Repubblica Dominicana, poi nel weekend le due partite di cartello contro Brasile e Cina.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Danesi si scatena in avvio di partita: vincente, primo tempo e ace per il 4-2. Lubian in grandissimo spolvero con un paio di primi tempi (6-3), poi Bosetti brilla con un pallonetto, Orro stampa Cazaute ed Egonu chiude il colpo dalla seconda linea (10-4). Si unisce alla festa anche Sylla con un mani-out (12-4), la Francia prova ad avvicinarsi con Bauer e Haewegene (13-9), ma una stampatona di Sylla su Rotar e una fiondata di Egonu rispediscono indietro le transalpine (17-9). Egonu blocca Schalk (20-11), basta soltanto amministrare e il set si chiude con un errore delle avversarie.

Un paio di folate di Haewegene permettono alla Francia di ottenere un break in avvio di secondo parziale (4-6), ma ci pensa Sylla con due vincenti di qualità a ristabilire la parità (7-7). La stessa Sylla firma l’ace del 9-8, poi Bauer sbaglia in attacco e l’Italia si issa sul +2 (10-8). Egonu ci mette un po’ a sciogliersi, trova l’ace del 13-10 e Bosetti allunga con un pallonetto (14-10). A seguire le fiammate di Bosetti, Lubian ed Egonu lanciano definitivamente la nostra Nazionale (18-12). Egonu brilla in diagonale e Danesi mura Schalk (21-12), finale di gestione e il set si chiude con l’errore in battuta di Sylves.

I muri di Bosetti e Fahr lanciano l’Italia in avvio del terzo set (4-0), poi un pallonetto di Bosetti e un diagonale di Egonu tengono le azzurre in vantaggio (6-3). Orro sale in cattedra con un muro su Rotar e un pallonetto di seconda intenzione, seguito da un attacco profondo di Sylla e da una parallela di Egonu (11-6). Ace di Lubian e primo tempo di Fahr per il doppiaggio sul 14-7. Egonu scalda il braccio, Lubian marca un ace e Fahr mura Rotar per il 17-7. L’Italia deve soltanto gestire il margine (20-11 con il primo tempo di Fahr), nel finale entrano anche Degradi e Bonifacio, che chiude la partita con un bel tocco sottorete.