Italia-Cina, Mondiali volley femminile 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi giovedì 4 ottobre si gioca Italia-Cina, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) si conclude la prima fase della rassegna iridata, le due squadre si affronteranno in un incontro che mette in palio il primo posto nella Pool B: chi vince concluderà da imbattuta e aumenterà sensibilmente le possibilità di accedere alla terza fase, chi perde dovrà poi cercare di essere perfetto contro Russia e USA nel prossimo turno per poi superare il taglio. Le azzurre se la dovranno vedere contro le Campionesse Olimpiche in una sfida che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, la nostra Nazionale partirà sfavorita ma in Nations League è riuscita ad avere la meglio contro le asiatiche.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti si presentano all’appuntamento senza avere perso un set, capaci di asfaltare rapidamente Turchia, Canada, Bulgaria e Cuba. Ora un test davvero importante per l’Italia che cercherà di mostrare i muscoli e di fare la differenza contro la quotata compagine trascinata dal fenomeno Zhu Ting: Paola Egonu e compagne dovranno davvero superarsi se vorranno firmare un’impresa e sognare sempre più in grande in questa rassegna iridata.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Cina, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Cina

ITALIA-CINA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI:

Italia-Cina, la presentazione della partita

Italia-Cina, programma e come vederla in tv

La Cina ai raggi X

Classifiche e risultati dei gironi













Foto: FIVB