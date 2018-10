Milan-Olympiacos, Europa League: orario d’inizio e come vederla in tv

Dopo la, non certo brillante, vittoria nel primo match in casa del Dudelange, il Milan ospita i greci dell’Olympiacos nella seconda giornata del Gruppo F dell’Europa League 2018/19. A San Siro alle ore 18.55 la formazione allenata da Gennaro Gattuso cerca punti importanti per iniziare a gettare basi solide in vista della qualificazione ai sedicesimi di finale della seconda coppa continentale.

L’avversario di giornata sarà l’Olympiacos che, all’esordio, ha impattato per 1-1 in casa contro il Real Betis. Saranno queste tre le squadre che si giocheranno i primi due posti, in un raggruppamento meno scontato di quello che si poteva pensare al momento del sorteggio. Per i rossoneri c’è l’obiettivo di dare continuità alla vittoria della prima giornata in terra lussemburghese per mettere il girone in discesa e confermarsi dopo il brillante 4-1 rifilato al Sassuolo nel posticipo di domenica sera a Reggio Emilia.

Milan-Olympiacos avrà il proprio fischio d’inizio alle ore 18.55 e sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da SkySport (che detiene i diritti di tutta l’Europa League) su SkySport1 (canale 201). Il match sarà a disposizione anche su SkyGo (per i soli abbonati) quindi tramite smartphone, pc o tablet. OASport, come consuetudine, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della sfida, per non perdervi nemmeno un secondo dell’azione di San Siro.

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE 2018/19

SECONDA GIORNATA GRUPPO F

ore 18.55 Milan-Olympiacos – Diretta su SkySport1

Repliche:

ore 21.00 su SkySport Arena (canale 204).

ore 23.00 su SkySport Football (canale 203).

ore 00.45 su SkySport1 (canale 201).

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: calcio – MILAN 2018-19 – carozza g