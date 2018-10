Inter-Milan, le probabili formazioni del derby: Spalletti sceglie Politano, dubbio terzino per Gattuso

Dopo la pausa per la Nazionale, la Serie A riparte con una delle partite più attesa del campionato. Domani è il giorno del derby di Milano, Inter-Milan, una partita che dopo alcune stagioni torna a rivivere i fasti del passato. Infatti questa volta la stracittadina milanese rappresenta un bivio fondamentale per le due squadre e nessuna può permettersi di perdere questa partita.

Sia Inter che Milan arrivano a questo derby nelle migliori condizioni. Negli ultimi quattro derby solo uno è finito 0-0 (match di ritorno dello scorso campionato), mentre negli altri tre si sono segnati addirittura 13 gol. Difficile pronosticare quale tipo di partita può essere, ma sicuramente la speranza di vedere tanti gol e spettacolo è molto concreta.

Luciano Spalletti non pensa assolutamente al Barcellona (mercoledì sera) e sceglie ovviamente l’undici migliore possibile con Politano che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Candeva e con Gagliardini che dovrebbe sostituire in mezzo al campo un acciaccato Vecino. Dall’altra parte, invece, Gennaro Gattuso ha già in testa 10/11 della formazione titolare e l’unico dubbio per il tecnico rossonero è quello che riguarda il terzino destro: Ignazio Abate o Davide Calabria, con il primo ancora leggermente favorito.

Queste le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu













Foto: Fabrizio Andrea Bertani/ Shutterstock.com