Inter-Milan, Derby Serie A calcio: a che ora inizia e su che canale vederlo in tv

Domani sera lo stadio San Siro sarà il teatro del derby tra Inter e Milan, incontro valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Alle 20.30 comincerà uno dei derby della Madonnina più attesi delle ultime stagioni, infatti le due compagini si presentano alla sfida in un ottimo periodo di forma e con grande entusiasmo da parte di entrambe le tifoserie. Non sarà uno spareggio scudetto, ma il 169° derby di Milano in Serie A si preannuncia una sfida ad alta tensione, molto equilibrata e spettacolare, che potrebbe diventare un crocevia fondamentale per la stagione dei due club meneghini. La stagione dell’Inter è improvvisamente svoltata negli ultimi minuti dell’esordio europeo contro il Tottenham, infatti da quel momento i nerazzurri hanno conquistato sei vittorie consecutive (4 in campionato, 2 in coppa) ed ora occupano il terzo posto in classifica con 16 punti. Il Milan è reduce da tre successi consecutivi (di cui uno in Europa League con l’Olympiacos) e si trova in decima piazza della graduatoria con 12 punti ed una partita da recuperare in casa col Genoa, perciò potenzialmente a -1 dai cugini nerazzurri. Sarà il confronto diretto tra Gattuso e Spalletti, ma anche tra Higuain e Icardi, Donnarumma e Handanovic, Kessie e Nainggolan.

Di seguito il programma completo e l’orario d’inizio del derby di Milano, valevole per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Il match sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport 1 ed in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati), inoltre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento.

DOMENICA 21 OTTOBRE

Ore 20.30 Inter-Milan (diretta Sky Sport 1)













