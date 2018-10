Inter-Milan, derby Serie A: data, programma, orario d’inizio e tv. Come seguire la partita

Domenica 21 ottobre si giocherà Inter-Milan, match valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena l’attesissimo derby della Madonnina, l’imperdibile stracittadina che mette al confronto le due squadre del capoluogo meneghino: si preannuncia come sempre una partita avvincente e appassionante dove la passione delle due tifoserie e la rivalità tra le due squadre verranno esaltate alla massima potenza.

L’Inter occupa attualmente il terzo posto in classifica dopo la vittoria sulla SPAL, ha vinto le prime due partite di Champions League e vuole regalare una gioia alla propria tifoseria nel derby casalingo facendosi trascinare dai gol di Icardi. Il Milan si trova invece in decima posizione (ma con una partita in meno) a quattro punti dagli storici rivali, Higuain vuole mettere il proprio sigillo anche in questa occasione.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Inter-Milan, derby di Milano valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 21 OTTOBRE:

20.30 Inter-Milan

INTER-MILAN: COME VEDERE IL DERBY IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.











Foto: bestino / Shutterstock.com