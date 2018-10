LIVE Inter-Milan, Derby Serie A in DIRETTA: stracittadina dal sapore di Champions

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Milan, incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Le due squadre sono al confronto numero 191 nella massima serie (comprese le antiche denominazioni di Prima Categoria e Divisione Nazionale): i successi dell’Inter sono 70, quelli del Milan 62 e i pareggi 58. Si tratta di una sfida che, date le posizioni delle due squadre e la classifica particolarmente corta, può avere parecchie implicazioni all’interno della corsa alla Champions League.

L’Inter arriva a questo derby forte del terzo posto in classifica, a 16 punti, nonché del successo ottenuto in trasferta contro la SPAL per 1-2. Nell’avvicinamento alla partita, Luciano Spalletti ha puntato molto sull’aspetto psicologico di un incontro di questo genere: “Vincere il derby ti può dare moltissime cose in più di quello che sono i tre punti, da portare nelle altre partite. Non abbiamo sprecato neanche un minuto di quello che è stato lo scorrere del tempo in queste due settimane. Non rinuncerò mai a chiedere grandi cose ai miei, è fondamentale essere esigenti con noi stessi, chiedere grandi giocate, grande disponibilità, intensità e qualità. Abbiamo un’etica nel modo di lavorare, una professionalità che cancella qualsiasi timore. Lo vogliamo giocare a viso aperto questo derby perché ci saranno molti interisti a vederlo dentro lo stadio, ma ci sarà il quarto anello che è fatto da quelli che lo guarderanno sul divano. E poi da quando sono qui ho imparato che gli interisti probabilmente dimenticano il compleanno della moglie, ma non dimenticano il risultato del derby“.

Il Milan, invece, affronta la partita da decimo in classifica a 10 punti, e nell’ultimo turno ha superato il Chievo per 3-1. Rino Gattuso ha posto la questione in un modo un po’ diverso: “La serenità la dà l’allenatore, io mi sono sforzato a creare un clima tranquillo lungo questa settimana, mi è uscito in maniera spontanea. Non ho dato nessuna pressione ai ragazzi, che si sono allenati con grande voglia. Abbiamo lavorato nel migliore dei modi. Poi, certo, l’Inter è forte e lo ha dimostrato anche in Champions League. Hanno grandi valori e grande fisicità, a cui abbinano qualità. Noi però non dobbiamo avere paura. Dobbiamo rispettare l’Inter, ma giocare come sappiamo. Dobbiamo dimostrare che siamo migliorati su quest’aspetto“.

Il fischio d’inizio di Inter-Milan è fissato per le ore 20:30 di questa sera. Vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida nella nostra DIRETTA LIVE, per non perdere davvero nulla.

