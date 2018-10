F1, GP Stati Uniti 2018: a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv su Sky e TV8

Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, è tempo di qualifiche per il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno. Sulla splendida pista di Austin, è tempo di tirare fuori i cronometri per vedere chi sarà in grado di centrare la pole position sul Circuit Of The Americas. La pioggia metterà il suo zampino sul circuito texano? Le previsioni del meteo anche per la giornata odierna non sono troppo incoraggianti, per cui non si potrà sottovalutare questa opzione, con Lewis Hamilton reduce da 14 pole consecutive sul bagnato. La giornata prenderà il via, come al solito, con il terzo turno di prove libere alle ore 20.00 italiane (le 13.00 di Austin), mentre le qualifiche scatteranno alle ore 23.00. Chi sarà il più veloce? L’inglese ha fatto capire di essere davvero a suo agio sulla pista americana e proverà a sfruttare la penalità che è stata comminata a Sebastian Vettel.

Il sabato del GP degli Stati Uniti 2018 sarà trasmesso, come sempre, in diretta ed in esclusiva da SkySport, su SkySportF1 (canale 207) e per l’occasione sarà in diretta anche su TV8 (canale 121 del pacchetto Sky e 8 del digitale terrestre). In streaming, invece, le qualifiche Austin si potranno seguire per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) per cui su smartphone, pc o tablet. OASport, come consuetudine, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione, per non perdervi nemmeno un secondo dello spettacolo del COTA!

PROGRAMMA GP STATI UNITI 2018

Sabato 20 ottobre

ore 20.00-21.00 Prove libere 3

ore 23.00-00.00 Qualifiche

Repliche:

su SkySportF1 ore 01.15, 03.00, 04.45 e 06.00

