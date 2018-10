Il Lombardia 2018: a che ora inizia e su che canale vederlo. Il percorso da Bergamo a Como

Si correrà oggi il Giro di Lombardia, giunto alla sua 112ma edizione. Anche quest’anno la “Classica delle Foglie Morte” sarà colma di campioni, i quali si sfideranno lungo i 241 km che porteranno da Bergamo a Como, con 5 salite, tra cui il durissimo Muro di Sormano, ed un dislivello di circa 2000 metri. Non è improbabile che a giocarsi la vittoria saranno gli stessi protagonisti del Mondiali, considerata la difficoltà del tracciato. Lo scorso anno ad imporsi fu Vincenzo Nibali in solitaria davanti al francese Julian Alaphilippe e al connazionale Gianni Moscon. La partenza della corsa è fissata alle 10.30, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.35 e le 17.20. Vi ricordiamo che OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa.

Di seguito tutte le informazioni sul Giro di Lombardia 2018: programma, dove vederlo, percorso e altimetria.

SABATO 13 OTTOBRE

Giro di Lombardia 2018: Bergamo-Como (241 km)

Orario di partenza: 10:30

Orario di arrivo: 16:35-17:20 circa

GIRO DI LOMBARDIA 2018: DOVE VEDERLO IN DIRETTA

La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play.

PERCORSO E ALTIMETRIA

Nella prima parte si attraverserà la pianura bergamasca, con i primi 40 km senza avversità altimetriche. Poi si affronterà la prima salita di giornata, il Colle Gallo (7,4 km al 6%). Dopo una rapida discesa si torna in pianura, per passare dalla val Seriana alla Brianza con il passaggio sul Colle Brianza (7,5 km al 4%). Dopo un tratto in falsopiano si arriverà a Bellagio, dove ai -70 km la corsa entrerà nel vivo con la salita del Ghisallo. Un’ascesa di 8,5 km con una pendenza media del 6,2% e punte massime al 14%. Discesa molto veloce per poi affrontare subito il Muro di Sormano. Uno strappo infernale di due chilometri con una pendenza media del 15,8% e delle rampe che vanno a sfiorare addirittura il 30%. Molto impegnativa anche la successiva discesa, soprattutto nell’ultima parte, con diversi tornanti stretti. Arrivati a Nesso ci sarà un tratto in falsopiano per entrare ai -19 km a Como, dove si affronterà la dura salita di Civiglio, 4,2 km con pendenze sempre attorno al 10%. Dopo la discesa ci sarà l’ultima difficoltà di giornata, lo strappo di Monte Olimpino, circa 1500 metri con una pendenza media del 5%. Dallo scollinamento gli ultimi 3 km per arrivare sul traguardo del Lungo Lario.

Foto: Pier Colombo