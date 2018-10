LIVE Giro di Lombardia 2018 in DIRETTA: Vincenzo Nibali sogna il tris, che sfida a Valverde e Pinot! Moscon a caccia del colpaccio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018. La 112ma edizione della Classica delle Foglie Morte vedrà i migliori corridori del mondo sfidarsi su un percorso di 241 km da Bergamo a Como per conquistare l’ultima Classica Monumento della stagione. Sarà una corsa dura e selettiva nella parte finale con l’ascesa del Ghisallo, il durissimo Muro di Sormano, la salita di Civiglio e infine lo strappo di Monte Olimpino, ultima occasione per fare il vuoto in vista del traguardo sul Lungo Lario.

Il nostro Vincenzo Nibali sogna il tris e vuole tornare grande protagonista come dimostrato con le buone prestazioni delle ultime corse. La sfida per la vittoria sarà con il neo Campione del Mondo Alejandro Valverde e i francesi Thibaut Pinot e Romain Bardet. Ci proverà anche Gianni Moscon, in grande forma e a caccia del colpaccio. Sarà quindi una corsa spettacolare, che potrete vivere insieme a noi fin dai primi colpi di pedale.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 10.00. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo)

Il percorso ai raggi X – I comuni e le province attraversate – I favoriti – La startlist













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

I favoriti del Giro di Lombardia

Il percorso del Giro di Lombardia

La startlist del Giro di Lombardia