Giro di Lombardia 2018: tutti gli italiani al via. Gianni Moscon e Vincenzo Nibali le punte da vittoria

Saranno 43 gli italiani attesi alla partenza di Bergamo per la 112ma edizione del Giro di Lombardia. La Classica delle Foglie Morte è storicamente terreno di conquista per il Bel Paese che vanta ben 69 successi e quest’anno ci sarà la concreta possibilità di raggiungere quota 70. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via e loro ambizioni per questa corsa.

Saranno due le punte per la vittoria: Vincenzo Nibali e Gianni Moscon. Lo Squalo sogna di centrare il tris, dopo avere vinto in solitaria sia nel 2015 che nel 2017. Nelle ultime corse disputate il siciliano è stato brillante, dimostrando una condizione in netta crescita rispetto al Mondiale. Su un percorso perfetto per lui avrà quindi l’occasione di tornare grande protagonista e mettersi alle spalle questo periodo buio.

Moscon punta invece a conquistare la prima Classica Monumento della carriera. Il trentino dopo il terzo posto dello scorso anno, sembra ora pronto a centrare finalmente il grande acuto, vista la grande condizione di cui gode in questo finale di stagione. Le vittorie alla Coppa Agostoni e al Giro della Toscana e soprattutto il quinto posto al Mondiale dimostrano che sabato potrà davvero lottare per la vittoria.

Gli altri italiani lavoreranno principalmente in supporto ai rispettivi capitani, ma alcuni potrebbero comunque essere protagonisti. Tra questi citiamo in particolare Alessandro De Marchi, vincitore con una grande azione del Giro dell’Emilia e pronto a dare battaglia anche al Lombardia. Attenzione poi anche a Domenico Pozzovivo, che è in buona forma e potrebbe essere una valida alternativa a Nibali. Infine tra coloro che potrebbero inserirsi in qualche azione da lontano segnaliamo Mattia Cattaneo, Diego Rosa, Davide Formolo, Dario Cataldo e Giulio Ciccone.

GLI ITALIANI AL VIA DEL GIRO DI LOMBARDIA 2018

Alafaci Eugenio Trek – Segafredo Bagioli Nicola Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini Ballerini Davide Androni Giocattoli – Sidermec Benedetti Cesare BORA – hansgrohe Bettiol Alberto BMC Racing Team Capecchi Eros Quick-Step Floors Carboni Giovanni Bardiani – CSF Cataldo Dario Astana Pro Team Cattaneo Mattia Androni Giocattoli – Sidermec Ciccone Giulio Bardiani – CSF Conci Nicola Trek – Segafredo De Marchi Alessandro BMC Racing Team Formolo Davide BORA – hansgrohe Frapporti Marco Androni Giocattoli – Sidermec Ganna Filippo UAE-Team Emirates Gavazzi Francesco Androni Giocattoli – Sidermec Marcato Marco UAE-Team Emirates Masnada Fausto Androni Giocattoli – Sidermec Montaguti Matteo AG2R La Mondiale Mori Manuele UAE-Team Emirates Moscon Gianni Team Sky Nibali Antonio Bahrain Merida Pro Cycling Team Nibali Vincenzo Bahrain Merida Pro Cycling Team Orsini Umberto Bardiani – CSF Pellizotti Franco Bahrain Merida Pro Cycling Team Ponzi Simone Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini Pozzovivo Domenico Bahrain Merida Pro Cycling Team Raggio Luca Wilier Triestina – Selle Italia Ravasi Edward UAE-Team Emirates Rinaldi Nicholas Wilier Triestina – Selle Italia Rosa Diego Team Sky Rota Lorenzo Bardiani – CSF Santaromita Ivan Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini Sbaragli Kristian Israel Cycling Academy Senni Manuel Bardiani – CSF Tizza Marco Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini Tonelli Alessandro Bardiani – CSF Velasco Simone Wilier Triestina – Selle Italia Vendrame Andrea Androni Giocattoli – Sidermec Villella Davide Astana Pro Team Wackermann Luca Bardiani – CSF Zaccanti Filippo Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini Zardini Edoardo Wilier Triestina – Selle Italia

Foto: Valerio Origo