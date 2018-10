Ginnastica, Mondiali 2018: da dove vengono gli azzurri? C’è tutta l’Italia a Doha, la provenienza geografica delle squadre

Dal Piemonte alla Sicilia, c’è un po’ tutta l’Italia ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Le nostre Nazionali sono un po’ la rappresentanza di tutto il Bel Paese da Nord a Sud, gli azzurri sono pronti per regalarci delle belle prestazioni all’Aspire Dome in una rassegna iridata che si preannuncia di altissimo livello e altamente competitiva con il meglio del circuito internazionale che si darà battaglia per la conquista delle medaglie.

Al femminile si passa dal Piemonte con Irene Lanza (da Pinerolo, provincia di Torino) alla Sicilia con Sara Ricciardi (da Patti, in provincia di Messina) passando per la Lombardia con Martina Rizzelli (da Como), per la Toscana con Lara Mori (da Montevarchi, provincia di Arezzo) e per il Lazio con Martina Basile (da Roma) senza dimenticarsi di Caterina Cereghetti che è nata in Svizzera (a Bellinzona).

Più concentrate le provenienze al maschile visto che abbiamo il blocco lombardo con Ludovico Edalli (Busto Arsizio), Marco Sarrugerio (Segrate), Luca Lino Garza (da Vigevano) e il blocco laziale con Andrea Russo e Marco Lodadio (da Roma e Frascati), passando per le Marche con Carlo Macchini da Ancona.