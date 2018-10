Ginnastica, Mondiali 2018: che lo spettacolo abbia inizio a Doha! Tra grandi campioni, la corsa verso le Olimpiadi e i sogni dell’Italia

Finalmente si parte e all’Aspire Dome di Doha si inizia a fare sul serio. Dopo gli allenamenti e le prove podio che hanno aperto la settimana, ormai è davvero tutto pronto per i Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno nella capitale del Qatar dal 25 ottobre al 3 novembre: ci aspettano 10 giorni di grande spettacolo, sarà una rassegna iridata davvero stellare con tantissimi campioni pronti a darsi battaglia per le 42 medaglie in palio (6 titoli al femminile e 8 al maschile) in questa manifestazione che per la prima volta nella storia sbarca in Medio Oriente. La Polvere di Magnesio si fa bella in un Paese che negli ultimi anni sta facendo incetta di eventi sportivi e che il prossimo anno ospiterà anche i Mondiali di atletica leggera, già proiettato verso i Mondiali di calcio del 2022.

La ginnastica artistica torna grande protagonista sul palcoscenico internazionale a un anno di distanza dall’appuntamento di Montreal e questa volta ne vedremo davvero delle belle perché saranno praticamente presenti tutte le grandi stelle del firmamento contemporaneo. Da Simone Biles che ritorna assoluta protagonista dopo un anno sabbatico e che si presenta per dominare in lungo e in largo come fatto alle Olimpiadi di Rio 2016 (nel mirino il record di 4 ori all-around, impresa mai riuscita a nessuna in passato) ad Aliya Mustafina che rientra in scena dopo essere diventata mamma.

Le due ginnaste che hanno riscritto la storia contemporanea di questo sport saranno presenti insieme a Sanne Wevers per completare il parterre delle Campionesse Olimpiche in carica. Non ci saranno invece la cinese Fan Yilin, la tedesca Pauline Schaefer e la russa Maria Paseka che lo scorso anno si imposero tra staggi, trave e volteggio, mentre risponderà presente Mai Murakami che cercherà di difendere il titolo al corpo libero. Parterre di lusso al maschile dove ritroveremo Koei Uchimura, il King della Polvere di Magnesio che si rimette in gioco dopo l’infortunio dello scorso anno anche se non lo vedremo su tutti gli attrezzi.

Questi Mondiali assegneranno i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: le squadre che saliranno sul podio nel team event (in entrambi i sessi) si qualificheranno direttamente per i Giochi mentre le altre Nazionali saranno rimandate alla prossima rassegna iridata. Anche l’Italia sarà costretta a passare da Stoccarda per volare nel Sol Levante, nel 2019 avremo a disposizione la forte classe 2003 ma nel frattempo cercheremo di fare di necessità virtù con la squadra femminile guidata da Lara Mori che potrebbe togliersi delle soddisfazioni al corpo libero mentre al maschile ci aggrapperemo a Marco Lodadio agli anelli.

Si incomincia domani con la prima parte delle qualificazioni maschili, gli azzurri scenderanno in campo venerdì nel tardo pomeriggio mentre le ragazze sabato in prima serata con la speranza di poter lottare per l’ingresso nell’atto conclusivo. Ormai è tutto pronto a Doha, lo spettacolo sta per iniziare.

Foto: Ricardo Bufolin/FGI