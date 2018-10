Calendario Mondiali ginnastica artistica 2018: date, programma, orari e tv

I Mondiali 2018 di ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Per la prima volta nella storia, la rassegna iridata sbarcherà in Medio Oriente: ci aspettano dieci giorni di grande spettacolo con i migliori campioni in circolazione pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie più ambite. Dopo due anni di assenza dall’ultima grande uscita internazionale, torneranno protagoniste le gare a squadre dove verranno assegnati anche tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 alle formazioni che saliranno sul podio.

Si incomincia dunque con due giorni riservati alle qualificazioni maschili, poi altri due giorni con le qualificazioni femminili nell’unico weekend di gara (27-28 ottobre). A seguire le due finali del Team Event, i due atti conclusivi del concorso generale e le Finali di Specialità. L’Italia proverà a essere protagonista anche se la stagione è stata caratterizzata da grandi infortuni e stiamo aspettando ormai solo il prossimo anno per il grande debutto della classe 2003. Grande attesa per Simone Biles che andrà a caccia del poker iridato mai riuscito nella storia.

Di seguito il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato e gli orari dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica. Al momento non si sa ancora chi trasmetterà le gare in diretta tv e/o streaming, l’intero evento sarà coperto in DIRETTA LIVE scritta su OASport per non perdersi davvero nulla. Tutti gli orari indicati sono italiani.

CLICCA QUI PER LE SUDDIVISIONI E GLI ORDINI DI ROTAZIONE

ATTENZIONE AL FUSO ORARIO!

In Qatar non viene applicata l’ora legale. Fino a sabato 27 ottobre (compreso) la differenza tra l’Italia e Doha sarà soltanto di un’ora (noi siamo indietro), da domenica 28 ottobre in poi ci saranno invece due ore di differenza! Il programma da noi redatto è con gli orari italiani che tengono conto anche di questo dettaglio.

MONDIALI GINNASTICA 2018: COME SEGUIRLI IN DIRETTA TV E STREAMING

I Mondiali 2018 di ginnastica artistica saranno trasmessi in diretta streaming su volare.tv, canale della Federginnastica. Non verranno coperte le qualicazioni.

DIRETTA LIVE scritta su OASport di tutte le gare, a partire dalle qualificazioni: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla.

DOMENICA 21 OTTOBRE:

08.00-21.15 Prove podio (maschile), prime cinque suddivisioni

LUNEDÌ 22 OTTOBRE:

08.00-21.15 Prove podio (maschile), ultime cinque suddivisioni

MARTEDÌ 23 OTTOBRE:

08.00-20.40 Prove podio (femminile), prime sei suddivisioni

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE:

08.00-19.10 Prove podio (femminile), ultime cinque suddivisioni

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE:

07.30-08.00 Cerimonia d’apertura

08.00-10.00 Qualificazioni (maschile), prima suddivisione

10.30-12.30 Qualificazioni (maschile), seconda suddivisione

13.30-15.30 Qualificazioni (maschile), terza suddivisione

16.00-18.00 Qualificazioni (maschile), quarta suddivisione

19.00-21.00 Qualificazioni (maschile), quinta suddivisione

VENERDÌ 26 OTTOBRE:

08.00-10.00 Qualificazioni (maschile), sesta suddivisione

10.30-12.30 Qualificazioni (maschile), settima suddivisione

13.30-15.30 Qualificazioni (maschile), ottava suddivisione

16.00-18.00 Qualificazioni (maschile), nona suddivisione CON ITALIA

19.00-21.00 Qualificazioni (maschile), decima suddivisione

SABATO 27 OTTOBRE:

08.00-09.45 Qualificazioni (femminile), prima suddivisione CON BELGIO

10.00-11.45 Qualificazioni (femminile), seconda suddivisione CON GIAPPONE

12.30-14.15 Qualificazioni (femminile), terza suddivisione CON GERMANIA e UNGHERIA

14.30-16.15 Qualificazioni (femminile), quarta suddivisione CON OLANDA

17.00-18.45 Qualificazioni (femminile), quinta suddivisione CON USA

19.00-20.45 Qualificazioni (femminile), sesta suddivisione CON ITALIA

DOMENICA 28 OTTOBRE:

07.30-09.15 Qualificazioni (femminile), settima suddivisione CON CINA e ROMANIA

09.30-11.15 Qualificazioni (femminile), ottava suddivisione CON FRANCIA e CANADA

12.00-13.45 Qualificazioni (femminile), nona suddivisione CON RUSSIA e GRAN BRETAGNA

14.00-15.45 Qualificazioni (femminile), decima suddivisione CON SVIZZERA

16.30-18.15 Qualificazioni (femminile), undicesima suddivisione

LUNEDÌ 29 OTTOBRE:

14.00-16.35 Prova a squadre (maschile), Finale

MARTEDÌ 30 OTTOBRE:

14.00-15.50 Prova a squadre (femminile), Finale

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE:

14.00-16.35 Concorso generale individuale – All around (maschile), Finale

GIOVEDÌ 1° NOVEMBRE:

14.00-15.50 Concorso generale individuale – All around (femminile), Finale

VENERDÌ 2 NOVEMBRE:

14.00-14.30 Finali di Specialità – Corpo libero (maschile)

14.30-15.10 Finali di Specialità – Volteggio (femminile)

15.30-16.00 Finali di Specialità – Cavallo con maniglie

16.00-16.30 Finali di Specialità – Parallele asimmetriche

16.30-17.00 Finali di Specialità – Anelli

SABATO 3 NOVEMBRE:

14.00-14.40 Finali di Specialità – Volteggio (maschile)

14.40-15.10 Finali di Specialità – Trave

15.30-16.00 Finali di Specialità – Parallele pari

16.00-16.30 Finali di Specialità – Corpo libero (femminile)

16.30-17.00 Finali di Specialità – Sbarra