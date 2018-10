Ginnastica, Mondiali 2018: Martina Rizzelli, il grande ritorno in azzurro. La veterana olimpica per un tocco di classe

Martina Rizzelli e il grande ritorno in Nazionale. A due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016, la comasca torna a rivestire il body azzurro ed è pronta per affrontare i Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La 20enne è reduce da due stagioni complicate a causa di alcuni problemi fisici che l’hanno notevolmente limitata e che spesso le hanno impedito di scendere in campo gara, ricordiamo la sua apparizione nella tappa della Serie A 2017 a Roma poi quest’estate avrebbe dovuto partecipare agli Assoluti di Riccione. Il DT Enrico Casella ha deciso di dare fiducia a un’atleta esperta in campo internazionale e l’ha convocata per la rassegna iridata dopo averla testata durante i collegiali e il recente quadrangolare di Russelheim contro Germania, Francia e Svizzera.

L’allieva di Laura Rizzoli, tesserata per la Brixia Brescia, ha nelle parallele e nel volteggio i suoi punti di forza: sugli staggi è sempre stata una delle nostre migliori interpreti tanto da vincere due tricolori e da disputare la Finale di Specialità agli Europei 2015 mentre alla tavola può garantire un contributo importante alla squadra sfruttando le sue doti acrobatiche. Quelli in Medio Oriente saranno i secondi Mondiali della carriera per la lombarda che partecipò a Nanning 2014 quando la squadra guidata da Vanessa Ferrari conquistò uno storico quinto posto. Questa volta gli obiettivi saranno ben diversi ma Martina Rizzelli, se sarà inserita nel quintetto titolare, potrà sicuramente farsi valere vista tutta la sua esperienza e non si tirerà indietro mettendosi al servizio della formazione che vuole fare bella figura e cercare di qualificarsi a una difficile finale del team event.