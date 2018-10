Ginnastica, Mondiali 2018: la preview delle gare, trave. Sfida Biles-Wevers, lotteria totale sui 10 cm

I Mondiali 2018 di ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio alla trave.

Siamo di fronte alla solita lotteria, l’attrezzo più imprevedibile dove l’errore è sempre dietro l’angolo e dove i pronostici della vigilia possono essere sovvertiti da un momento all’altro, anche in maniera particolarmente inattesa. Spesso capita che qualche big rimanga già tagliata in qualifica e poi in finale accadono sovente un paio di episodi che rimescolano le carte in tavola. Partiamo subito con la grande notizia della vigilia: la tedesca Pauline Schaefer, che sorprese tutte conquistando il titolo 12 mesi fa, si è infortunata e dunque ha dovuto rinunciare alla possibilità di conquistare nuovamente la medaglia d’oro.

La favorita d’obbligo sarà naturalmente Simone Biles che ha un conto aperto con questo attrezzo: alle Olimpiadi di Rio 2016 toccò clamorosamente il legno con le mani e si dovette accontentare della medaglia di bronzo dopo che aveva vinto due titoli iridati consecutivi. La statunitense punterà al tris ma se la dovrà vedere con l’olandese Sanne Wevers, proprio colei che approfittò dello svarione avversario per trionfare ai Giochi e che un paio di mesi fa è stata capace di laurearsi Campionessa d’Europa.

Sulla carta questo dovrebbe essere l’annunciato confronto diretto per la vittoria ma ci sono tante altre ginnaste che possono inserirsi nella lotta per le medaglie come ad esempio la belga Nina Derwael (Campionessa d’Europa alle parallele ma anche argento continentale sui 10 cm), le sempre temibili francesi Marine Boyer e Melanie De Jesus Dos Santos, la stessa statunitense Morgan Hurd che fu argento a Montreal 2017.

Le giapponesi Mai Murakami e Asuka Teramoto hanno le capacità e i D Score per provarci proprio come la canadese Ellie Black. Bisognerà comunque fare i conti con Aliya Mustafina che sa come si vince un Mondiale su questo attrezzo e che ha sempre i numeri per piazzare la zampata da vera fuoriclasse, da non dimenticare la russa Angelina Melnikova e la possibile sorpresa svizzera Ilaria Kaeslin. La brasiliana Flavia Saraiva sarà quella dei giorni migliori? L’Italia non sembra poter puntare a una qualificazione alla finale ma come sempre sulla trave non si può mai dire nulla fino all’ultimo esercizio delle qualifiche.